Гроші, Полтавщина

Майже пів мільярда збитків: на Полтавщині посадовців підозрюють у зловживаннях із бюджетними коштами та шкоді довкіллю

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 116

Наразі слідчі готують клопотання про обрання запобіжних заходів

На Полтавщині правоохоронці повідомили про підозру 18 особам, серед яких посадовці місцевого самоврядування, керівники комунальних підприємств та приватні підприємці. Їх підозрюють у зловживаннях із бюджетними коштами та злочинах у сфері довкілля. Загальна сума збитків — майже 490 млн гривень. Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.

За даними слідства:

  • 450 млн грн збитків — колишні керівники комунального підприємства Новооржицької громади незаконно видобували корисні копалини без дозволів;
  • 10,4 млн грн — директор приватної фірми та інженер з технагляду привласнили кошти під час робіт з берегоукріплення Кременчуцького водосховища;
  • 9,9 млн грн — службова особа Макухівського сміттєзвалища допустила пожежі, що спричинили забруднення повітря;
  • 4 млн грн — під час ремонту сектора для поховань військових у Полтаві директор приватної компанії та керівник комунального підприємства заволоділи бюджетними коштами;
  • 4 млн грн — колишня головна бухгалтерка полтавської поліклініки безпідставно нарахувала зарплату собі та заступнику;
  • 1,8 млн грн — під час реконструкції колектора «Полтававодоканалу» директор приватної фірми та інженер з технагляду привласнили кошти;
  • 1,6 млн грн — службова особа відділу освіти Нехворощанської сільради допустила зайві витрати під час реконструкції дитсадка;
  • 865 тис. грн — посадовець Гоголівської селищної ради незаконно передав землі промисловості в оренду як сільгоспугіддя;
  • 760 тис. грн — колишній керівник департаменту екології Полтавської ОДА сприяв заволодінню коштами під час проєкту парку «Диканський»;
  • 380 тис. грн — директор комунального підприємства Хорольської міськради безпідставно оплатив електроенергію приватній фірмі;
  • понад 300 тис. грн — службовець Козельщинської селищної ради допустив порушення під час ремонту пішохідних доріжок;
  • понад 300 тис. грн — інженер з технагляду не перевірив роботи під час реконструкції Хорольської ЦРЛ;
  • 160 тис. грн — уповноважена з публічних закупівель відділу освіти Диканської селищної ради придбала котли за завищеними цінами;
  • 160 тис. грн — директор приватної компанії заволодів коштами під час будівництва артезіанської свердловини в Оржиці.

Дії підозрюваних кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема щодо незаконного заволодіння майном, службової недбалості та порушення правил охорони довкілля.

Наразі слідчі готують клопотання про обрання запобіжних заходів та арешт майна підозрюваних, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів одного із промислових підприємств на Полтавщині природнє середовище області зазнало понад 164 мільйони гривень збитків.

Теги: довкілля шкода прокуратура
