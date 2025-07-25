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Довкілля Полтавщини зазнало понад 164 млн грн збитків внаслідок війни з росіянами

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 0

 

Внаслідок обстрілів одного із промислових підприємств області до повітря потрапило понад 8000 тонн забруднювачів

Внаслідок російських обстрілів одного із промислових підприємств на Полтавщині природнє середовище області зазнало понад 164 мільйони гривень збитків. Про це повідомили у пресслужбі Державної екологічної інспекції Центрального округу.

Зокрема, за даними фахівців, під час атаки загорілися резервуари з нафтою, пальне вилилося на землю, а уламки засмітили прилеглу територію. Крім того, в результаті загоряння до атмосфери потрапило понад 8660 тонн шкідливих речовин. Це завдало довкіллю збитків на майже 163 млн грн.

Забруднення нафтопродуктами зазнали понад 9 тисяч квадратних метрів землі, ще 7,5 тисяч квадратів засмічені уламками та залишками руйнувань. Збитки ґрунтам оцінили в понад 1,2 млн гривень.

Розрахунки екологів уже передали правоохоронцям. Дані включать до справ щодо воєнних злочинів Росії та загального реєстру втрат довкіллю через війну.

Нагадаємо, кілька років тому ми писали, що російські обстріли завдали довкіллю Кременчука збитків майже на 670 млн грн.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ГУ ДСНС у Полтавській області
Теги: екологія довкілля війна збитки
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