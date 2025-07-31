У Кременчуці суд відправив на 6 років за ґрати чоловіка, який робив «закладки» з психотропами

Сьогодні, 11:25 Переглядів: 137

У Кременчуці Автозаводський районний суд відправив на 6 років за ґратами 38-річного жителя Кременчуцького району, який продавав наркотики шляхом розкладання «закладок». Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, наприкінці минулого року чоловік налагодив канал збуту наркотиків: він отримував посилки із забороненою речовиною поштою та збував їх шляхом розкладання закладок у місті. Замовлення він отримував через месенджер Telegram, а місця закладок фіксував на фото.

Під час обшуків поліціянти вилучили психотропи та задокументували кількість зроблених зловмисником «закладок».

Крім 6 років за ґратами, суд також конфіскував у обвинуваченого усе належне йому за правом власності майно.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуцькому районі правоохоронці викрили наркоторговця: при затриманні у нього вилучили «товару» на понад пів мільйона гривень.