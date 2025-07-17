Мінівен для виконкому Кременчука можуть придбати у компанії, що належала Кубракову та ексзаступнику міністра ЖКГ. ДАСУ перевіряє закупівлю

Північно-східний офіс Держаудитслужби почав моніторинг закупівлі мікроавтобуса Citroën SpaceTourer виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради. Очікувана вартість — 1 млн 798 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

15 липня Держаудитслужба звернулася до замовника із запитом надати пояснення щодо обґрунтування технічних характеристик і очікуваної вартості, джерел фінансування закупівлі, документів, на основі яких обґрунтовано ціну та дотримання граничних сум витрат, затверджених рішенням міськради.

Своєю чергою виконком надав відповідь, вказавши, що кошти виділили з Стабілізаційного фонду згідно з рішенням міськради, вартість машини визначено на основі цін із відкритих джерел. Саму закупівлю здійснюють в межах граничних сум.

17 липня аудитори направили ще один запит — цього разу щодо підстав надання вимоги про усунення невідповідностей учаснику ТОВ «Процесинговий центр». Виконком пояснив, що у документах не було зазначено характеристик у пунктах «Швидкороз’ємний кунг» та «Автопневмошини (215/65/16)».

На торги вийшов єдиний учасник — ТОВ «Процесинговий центр» з пропозицією у 1 млн 796 тисяч гривень (економія — 2 тис. грн). Виконком оприлюднив протокол про намір укласти угоду з компанією.

Що відомо про ТОВ «Процесинговий центр»

За даними аналітичних систем Clarity Project та YouControl, компанію «Процесинговий центр» зареєстрували у 2019 році в Кременчуці. На сьогодні директоркою ТОВ є Тетяна Урбанік з Кременчука, засновницею — Ганна Крамаренко з Києва. «Процесинговий центр» бере участь у держзамовленнях вперше.

Втім раніше компанія, як вказано у YouControl, належала засновнику товариства з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія «Будсервіс» (раніше — ТОВ «Місто для людей Кременчук»), ексзаступнику міністра з питань житлово-комунального господарства України Руслану Крамаренко та ексміністру інфраструктури Олександру Кубракову. Він був співзасновником ТОВ «Єврокомунсервіс» та групи ТОВ зі спільною назвою «Місто для людей», писало рух «Чесно».

Сама ж Тетяна Урбанік раніше була директоркою керуючої компанії «Будсервіс», а також, за даними руху »Чесно», балотувалась до Полтавської обласної ради 8 скликання у 2020 році від партії «Слуга народу», але не була обраною.

Нагадаємо, 23 травня під час сесії Кременчуцької міської ради депутати погодили фінансування закупівлі для виконкому мікроавтобуса Ciotrën SpaceTourer та його реєстрації.

На це зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили 1,8 мільйона гривень. Як розповів на засіданні депутатської комісії з питань бюджету і фінансів начальник управління економіки Микола Здойма, транспорт використовуватимуть, зокрема, для виїзних комісій працівників виконкому, іноді у складі 8–10 осіб.

26 червня Кременчуцький виконавчий комітет оголосив тендер на закупівлю мінівена. У проєкті договору, який оприлюднений у Prozorro, виконком вказав, що »Постачальник зобов’язується, в рамках проведення заходів з матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України, передати Покупцю Товар: автомобіль Citroën SpaceTourer, що був у використанні в кількості 1 одиниця […], а Покупець — прийняти і оплатити такий Товар».