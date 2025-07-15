У Горішніх Плавнях дітям загиблих захисників вручили кулони «Батьківське серце»

33 дитини загиблих захисників України отримали срібний оберіг, який символізує пам’ять про батька-героя
11 липня в Горішніх Плавнях 33 дитини отримали кулони-обереги «Батьківське серце» — знак пам’яті про своїх батьків-героїв. Це срібна прикраса у формі серця, яку з 2017 року вручають дітям загиблих захисників України по всій країні.
Церемонія відбулася за ініціативи керівниць місцевої філії ГО «Сім’ї загиблих учасників бойових дій Полтавщини» Тетяни Дороти та Оксани Бульби. До події долучилися президент ГО «Бойове братерство України» Павло Жебрівський, керівник проєкту «Батьківське серце» Микола Ільченко та представники обласного осередку організації.
«В окопах, ми мріяли про мирне майбутнє, будували плани на вільній українській землі. Ми хотіли, щоб наші діти жили в найкращій країні світу», — сказав Павло Жебрівський, звертаючись до присутніх.
Організатори наголошують: ці кулони — не просто прикраси, а символи зв’язку між дітьми та їхніми батьками, які віддали життя за Україну.
«Це пульс серця, яке віддало все за нас. Тепер воно — в кожній краплі української крові, у кожному нашому рішенні жити гідно», — підкреслила Оксана Бульба.
«Це не просто оберіг — це пам’ять усієї громади. Наші воїни захищали не лише свою родину, а кожного українця, кожен сантиметр нашої землі», — додала Тетяна Дорота.
Церемонія була глибоко емоційною. Старші діти, які вже усвідомлюють втрату, плакали разом із дорослими. Молодші — вигукували «Слава героям!», тримаючи обереги біля серця.
Зворушливими були слова Олени Вернигори, дружини загиблого військового Романа Вернигори:
«Минув рік із його загибелі, а я досі не можу повірити. Без батька залишилося троє синів. Наймолодшому Назару — сім. Щодня думаю, як пояснити йому, що тато не повернеться, але назавжди залишиться в наших серцях. Цей кулон — не просто срібло, це частинка його серця, яку син носитиме з собою. Це — єдине відчутне, що залишилося від людини, яка була всім нашим світом».
Своїми враженнями поділилася і Галина Кундиус, мама дівчинки, яка отримала кулон:
«Спочатку я не надавала цьому великого значення. Але потім зрозуміла — можливо, дійсно, якась частинка його серця залишиться з дитиною. Доньці дуже сподобалося, вона одягла його на ланцюжок і носить. Тепер це її оберіг».
Втім, організаторки визнають: не всі родини відгукуються на такі ініціативи. Дехто, на жаль, залишається осторонь навіть попри втрату.
«Ми маємо проводити такі заходи, щоб мати голос і бути почутими. Бо частина суспільства досі живе поза війною — не розуміє, не підтримує, не поважає. Але поки ми пам’ятаємо — герої живі», — наголосила Тетяна Дорота.
«Хто, як не ми, має діяти? Пам’ять жива, поки її підтримує громада», — підсумувала Оксана Бульба.
Автор: Ольга Тарантіна
Джерело фото: Людмила Бученко / ГО «Бойове братерство України»