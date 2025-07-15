Олена Шуляк
Олена Шуляк: Цифровізація стала інструментом довіри і розвитку України
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

У Горішніх Плавнях дітям загиблих захисників вручили кулони «Батьківське серце»

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 202

 

33 дитини загиблих захисників України отримали срібний оберіг, який символізує пам’ять про батька-героя

11 липня в Горішніх Плавнях 33 дитини отримали кулони-обереги «Батьківське серце» — знак пам’яті про своїх батьків-героїв. Це срібна прикраса у формі серця, яку з 2017 року вручають дітям загиблих захисників України по всій країні.

Церемонія відбулася за ініціативи керівниць місцевої філії ГО «Сім’ї загиблих учасників бойових дій Полтавщини» Тетяни Дороти та Оксани Бульби. До події долучилися президент ГО «Бойове братерство України» Павло Жебрівський, керівник проєкту «Батьківське серце» Микола Ільченко та представники обласного осередку організації.

«В окопах, ми мріяли про мирне майбутнє, будували плани на вільній українській землі. Ми хотіли, щоб наші діти жили в найкращій країні світу», — сказав Павло Жебрівський, звертаючись до присутніх.

Організатори наголошують: ці кулони — не просто прикраси, а символи зв’язку між дітьми та їхніми батьками, які віддали життя за Україну.

«Це пульс серця, яке віддало все за нас. Тепер воно — в кожній краплі української крові, у кожному нашому рішенні жити гідно», — підкреслила Оксана Бульба.
«Це не просто оберіг — це пам’ять усієї громади. Наші воїни захищали не лише свою родину, а кожного українця, кожен сантиметр нашої землі», — додала Тетяна Дорота.

Церемонія була глибоко емоційною. Старші діти, які вже усвідомлюють втрату, плакали разом із дорослими. Молодші — вигукували «Слава героям!», тримаючи обереги біля серця.

Зворушливими були слова Олени Вернигори, дружини загиблого військового Романа Вернигори:

«Минув рік із його загибелі, а я досі не можу повірити. Без батька залишилося троє синів. Наймолодшому Назару — сім. Щодня думаю, як пояснити йому, що тато не повернеться, але назавжди залишиться в наших серцях. Цей кулон — не просто срібло, це частинка його серця, яку син носитиме з собою. Це — єдине відчутне, що залишилося від людини, яка була всім нашим світом».

 

Своїми враженнями поділилася і Галина Кундиус, мама дівчинки, яка отримала кулон:

«Спочатку я не надавала цьому великого значення. Але потім зрозуміла — можливо, дійсно, якась частинка його серця залишиться з дитиною. Доньці дуже сподобалося, вона одягла його на ланцюжок і носить. Тепер це її оберіг».

Втім, організаторки визнають: не всі родини відгукуються на такі ініціативи. Дехто, на жаль, залишається осторонь навіть попри втрату.

«Ми маємо проводити такі заходи, щоб мати голос і бути почутими. Бо частина суспільства досі живе поза війною — не розуміє, не підтримує, не поважає. Але поки ми пам’ятаємо — герої живі», — наголосила Тетяна Дорота.
«Хто, як не ми, має діяти? Пам’ять жива, поки її підтримує громада», — підсумувала Оксана Бульба.

ПО ТЕМІ:

У Полтавській області дітям загиблих військових платитимуть по 10 тисяч гривень щорічно
У Кременчуці виплачують щомісячну допомогу дітям загиблих захисників та захисниць
Діти загиблих захисників чи захисниць України отримують допомогу з обласного бюджету

0
Автор: Ольга Тарантіна Джерело фото: Людмила Бученко / ГО «Бойове братерство України»
Теги: Горішні Плавні
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх