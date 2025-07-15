У Горішніх Плавнях дітям загиблих захисників вручили кулони «Батьківське серце»

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11 липня в Горішніх Плавнях 33 дитини отримали кулони-обереги «Батьківське серце» — знак пам’яті про своїх батьків-героїв. Це срібна прикраса у формі серця, яку з 2017 року вручають дітям загиблих захисників України по всій країні.

Церемонія відбулася за ініціативи керівниць місцевої філії ГО «Сім’ї загиблих учасників бойових дій Полтавщини» Тетяни Дороти та Оксани Бульби. До події долучилися президент ГО «Бойове братерство України» Павло Жебрівський, керівник проєкту «Батьківське серце» Микола Ільченко та представники обласного осередку організації.

«В окопах, ми мріяли про мирне майбутнє, будували плани на вільній українській землі. Ми хотіли, щоб наші діти жили в найкращій країні світу», — сказав Павло Жебрівський, звертаючись до присутніх.

Організатори наголошують: ці кулони — не просто прикраси, а символи зв’язку між дітьми та їхніми батьками, які віддали життя за Україну.

«Це пульс серця, яке віддало все за нас. Тепер воно — в кожній краплі української крові, у кожному нашому рішенні жити гідно», — підкреслила Оксана Бульба.