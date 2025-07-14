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Учора на Кременчуччині рятувальники загасили 4 пожежі — травму отримала жінка

Сьогодні, 09:28 Переглядів: 86

 

Вогонь знищив покрівлю дачі та господарчу споруду

Учора, 13 липня, на території Кременчуцького району зафіксували 4 пожежі, з них дві — на відкритих територіях. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України.

О 13.20 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу дачного будинку на вулиці Садова в селі Федоренки Омельницької громади. Рятувальники через значне задимлення працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Вогнеборці запобігли подальшому поширенню вогню. Вогонь знищив шиферну покрівлю на площі 30 кв. м., вживані речі та пошкодив перекриття, сходи, навіс та стіни. Дачу вдалося врятувати від повного знищення вогнем. Але через пожежу мешканка даного будинку отримала травми. Причина займання встановлюється.

О 15.01 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в господарчій споруді на вулиці Шевченка в Глобиному. Рятувальники запобігли подальшому перекиданню вогню на поряд розташовані дві господарчі споруди. Вогонь знищив саму господарчу споруду, 0,5 т вугілля та майно, що було в ній. Причина виникнення пожежі встановлюється

Протягом минулої доби вогнеборці загасили також дві пожежі на відкритих територіях:

  • о 14.40 надійшло повідомлення про пожежу сухої рослинності на вулиці Лиманна в Горішніх Плавнях — вогонь знищив 1 га сухостою;
  • о 21.39 надійшло повідомлення про пожежу в селі Рокитне — вогонь знищив 50 кв. м сміття.

Причини займання встановлюються.

Нагадаємо, учора ми писали, що у Полтаві загорілася квартира, а у Гадячі під час пожежі житлового будинку врятували людину.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ДСНС пожежі Кременчуцький район
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