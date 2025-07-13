У Гадячі горів житловий будинок: одну людину врятували

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12 липня о 9.27 у Гадячі, на вулиці Набережна Груні, горів житловий будинок. Вогонь пошкодив облицювання стін і стелі на площі 9 кв.м., вікна, двері та знищив частину домашнього майна. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Під час пожежі рятувальники врятували одну людину. Завдяки оперативним діям будівлю вдалося зберегти. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання.

До гасіння залучалися пожежні 6-ї ДПРЧ, МПО Краснолуцької сільради та допоміжна техніка філії «Гадяцьке лісове господарство» ДП «Ліси України».

Причини займання з’ясовуються.

Нагадаємо, що напередодні у Кременчуці горів будинок на Деповській.