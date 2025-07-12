У Кременчуці горів будинок на Деповській

11 липня близько 17.15 у Кременчуці сталася пожежа в житловому будинку на вулиці Деповській. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
Вогонь знищив вікно, двері та частину домашніх речей, а також закоптив стіни та стелю на площі 32 кв. м.
Під час гасіння рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання через сильне задимлення. Залучили одну ланку газодимозахисної служби — 3 рятувальники, 20 хвилин роботи.
Обставини та причини пожежі з’ясовують.
Нагадаємо, що напередодні будинок горів у Кременчуцькому районі.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.