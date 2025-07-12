У Кременчуці горів будинок на Деповській

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11 липня близько 17.15 у Кременчуці сталася пожежа в житловому будинку на вулиці Деповській. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Вогонь знищив вікно, двері та частину домашніх речей, а також закоптив стіни та стелю на площі 32 кв. м.

Під час гасіння рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання через сильне задимлення. Залучили одну ланку газодимозахисної служби — 3 рятувальники, 20 хвилин роботи.

Обставини та причини пожежі з’ясовують.

Нагадаємо, що напередодні будинок горів у Кременчуцькому районі.