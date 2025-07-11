У Кременчуцькому районі горів будинок

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Увечері 10 липня в селі Пригарівка Козельщинської громади Кременчуцького району сталася пожежа в приватному житловому будинку. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Займання сталося близько 17.49 на вулиці Перемоги. Вогонь знищив покрівлю будинку на площі 110 м² і пошкодив дах господарської споруди поруч — на 20 м². Попри це, рятувальникам вдалося зупинити поширення полум’я та врятувати сам будинок і ще дві господарчі будівлі.

До гасіння залучалися два пожежні автомобілі: АЦ-МАН і ЗІЛ-131. Працювали 5 рятувальників. Через сильне задимлення вони використовували апарати захисту органів дихання.

Причини загоряння з’ясовуються.

Нагадаємо, що напередодні у Кременчуці горіла квартира — травми отримали двоє мешканців.