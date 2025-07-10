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У Кременчуці горіла квартира — травми отримали двоє мешканців

Сьогодні, 09:35 Переглядів: 180

 

А у Глобиному та селі Книшівка вогонь пошкодив житловий будинок та господарчу споруду

Учора, 9 липня, о 18.43 до Служби порятунку надійшло сповіщення про пожежу у квартирі багатоповерхівки на вулиці 29 Вересня у Кременчуці. Вогонь знищив холодильник, навісну шафу, двері міжкімнатні та пошкодив стіни кімнати.

Мешканцям оселі вдалося погасити пожежу до прибуття підрозділів рятувальників. Проте, внаслідок пожежі травмувалися двоє мешканців квартири. Причина займання встановлюється. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України.

Учора також надійшло сповіщення про пожежу господарчої споруди в селі Книшівка. Черговий караул ДСНС, який прибув за викликом, відразу приступив до гасіння пожежі. Рятувальникам через значне задимлення довелося працювати в апаратах захисту органів дихання та зору. Вогнеборці приборкали пожежу, не давши вогню поширитися господарчою спорудою, чим її і врятували.

Пожежа знищила: шиферну покрівлю на площі 20 кв. м., сіно 700 кг та майно.

9 липня о 17.03 надійшло сповіщення про пожежу у житловому будинку на вулиці Набережна в місті Глобине. Рятувальники, які прибули на місце події, через сильне задимлення працювали в апаратах захисту органів дихання та зору.

Вогнеборці приборкали пожежу, не давши вогню поширитися  кімнатами будинку. Вогонь знищив дах будівлі площею 80 кв. м. Проте, житловий будинок та поруч розташовану господарчу споруду вдалося врятувати.

Травмованих чи загиблих внаслідок цих двох пожеж не зафіксовано. Причини пожеж встановлюються.

Нагадаємо, учора на Кременчуччині рятувальники ДСНС погасили 8 пожеж сухої рослинності — вигоріло 13 га. У Великобудищанській громаді лісова пожежа залишила без світла понад 150 будинків.

Учора ми писали, що на Полтавщині оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки — за 5 днів в області сталася 31 пожежа.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ДСНС Кременчуцький район пожежа рятувальники
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