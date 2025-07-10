Учора на Кременчуччині рятувальники загасили 8 пожеж сухостою: вигоріло 13 га

Учора, 9 липня, на території Кременчуцького району зафіксовані 8 пожеж на відкритих територіях, на гасіння яких виїжджали рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління ДСНС України.
Через сильні пориви вітру вогонь нищив усе на своєму шляху.
Де було загоряння:
Внаслідок цих пожеж вогонь зщив:
Вогнеборцям вдалося врятувати житловий будинок та господарчу споруду на території приватного домоволодіння.
До ліквідації даних пожеж залучалися підрозділи 6, 7, 8, 14, 15, 16-ї ДПРЧ та Глобинська, Градизька місцева пожежна охорона.
Причини виникнення пожеж встановлюється.
Нагадаємо, учора ми писали, що на Полтавщині оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки — за 5 днів в області сталася 31 пожежа.
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