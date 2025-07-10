Учора на Кременчуччині рятувальники загасили 8 пожеж сухостою: вигоріло 13 га

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Учора, 9 липня, на території Кременчуцького району зафіксовані 8 пожеж на відкритих територіях, на гасіння яких виїжджали рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління ДСНС України.

Через сильні пориви вітру вогонь нищив усе на своєму шляху.

Де було загоряння:

о 7.56 сталася пожежа в селі Білецьківка з подальшим розповсюдженням на сміття;

о 11.20 — пожежа в селі Єгорівка Семенівскої громади;

о 14.30 — пожежа в селі Бабичівка з подальшим розповсюдженням на поле з пшеницею та територію приватного домоволодіння, де ушкоджень зазнав житловий будинок та господарча споруда;

о 15.03 — пожежа по вулиці Мамки в селі Погреби Градизької громади;

о 15.13 — пожежа в селі Глибока Долина Козельщинської громади;

о 15.28 — пожежа в селі Гуньки Омельницької громади;

о 16.17 — пожежа в селі Вереміївка Семенівської громади;

о 23.41 — пожежа в селі Заможнє Глобинської громади.

Внаслідок цих пожеж вогонь зщив:

сміття на площі 1 га,

суха рослинність на площі близько 13 гектарів,

0,8 га стерні пшениці,

0,7 га пшениці на корені,

покрівлю житлового будинку,

пошкоджено дах господарчої споруди.

Вогнеборцям вдалося врятувати житловий будинок та господарчу споруду на території приватного домоволодіння.

До ліквідації даних пожеж залучалися підрозділи 6, 7, 8, 14, 15, 16-ї ДПРЧ та Глобинська, Градизька місцева пожежна охорона.

Причини виникнення пожеж встановлюється.

Нагадаємо, учора ми писали, що на Полтавщині оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки — за 5 днів в області сталася 31 пожежа.