У Полтаві горіла квартира в багатоповерхівці

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12 липня близько 22.45 у Київському районі Полтави горіла квартира в багатоквартирному будинку на вулиці Медичній. Вогонь знищив меблі, побутову техніку та оздоблення стін і стелі на площі 12 кв.м. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Стіни та стелю квартири на площі 30 кв.м. закопчено, пошкоджене інше домашнє майно. Завдяки оперативним діям рятувальників саму квартиру вдалося зберегти. Через сильне задимлення вони працювали в апаратах захисту дихання.

До гасіння залучалися 25-та та 1-ша державні пожежно-рятувальні частини.

Причину займання з’ясовують фахівці.

Нагадаємо, що у Гадячі під час пожежі житлового будинку врятували людину.