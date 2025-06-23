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Випускник Кременчуцького військового ліцею отримав звання Героя України посмертно

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 523

З початком повномасштабного вторгнення група, яку очолював майор Городніченко, відзначилася бойовими успіхами на півночі, півдні, сході України. Військовий брав участь у контрнаступальних діях на Харківщині, керував групою у майже окупованому Бахмуті, звільняв Херсонщину

Президент України Володимир Зеленський надав звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» майору Миколі Городніченку (посмертно). Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації. 

— Найвищу державну нагороду надали за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за самовіддане служіння українському народові, — йдеться у повідомленні. 

Майор Микола Городніченко — випускник Кременчуцького військового ліцею 2009 року та Львівської академії Сухопутних військ 2013 року.

Городніченко у складі 25 повітрянодесантної брав участь у АТО/ООС. З 2018 року він стає частиною елітного підрозділу «Центр спеціальних операцій «Альфа». 

З початком повномасштабного вторгнення група, яку очолював майор Городніченко, відзначилася бойовими успіхами на півночі, півдні, сході України. Військовий брав участь у контрнаступальних діях на Харківщині, керував групою у майже окупованому Бахмуті, звільняв Херсонщину. Микола Городніченко має такі нагороди:

  • відзнакою Міністерства оборони України «Знак пошани»;
  • медаллю «Захисник Вітчизни»;
  • почесним нагрудним знаком начальника Генерального штабу — Головнокомандувача ЗСУ «За досягнення у військовій службі» ІІ ступеня;
  • нагрудним знаком Полтавської обласної ради «За вірність українському народу» І ступеня;
  • заохочувальною відзнакою Міністерства оборони України;
  • почесним нагрудним знаком командувача Сухопутних військ «За відмінну службу в аеромобільних військах Сухопутних військ ЗСУ»;
  • відзнакою командира десантно-штурмових військ Збройних сил України;
  • відомчою заохочувальною відзнакою — медаллю «10 років сумлінної служби»; 
  • відомчою відзнакою «Вогнепальна зброя»;
  • орденом «За мужність» ІІІ ступеня;
  • орденом «За мужність» ІІ ступеня.

Майор загинув на війні у січні торік. Поховали військового на Алеї Героїв у Миргороді поряд із могилою старшого солдата Віктора Городніченка, який загинув у 2021 році на Донеччині.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: Герой України
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