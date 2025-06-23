Випускник Кременчуцького військового ліцею отримав звання Героя України посмертно

З початком повномасштабного вторгнення група, яку очолював майор Городніченко, відзначилася бойовими успіхами на півночі, півдні, сході України. Військовий брав участь у контрнаступальних діях на Харківщині, керував групою у майже окупованому Бахмуті, звільняв Херсонщину
Президент України Володимир Зеленський надав звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» майору Миколі Городніченку (посмертно). Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.
Майор Микола Городніченко — випускник Кременчуцького військового ліцею 2009 року та Львівської академії Сухопутних військ 2013 року.
Городніченко у складі 25 повітрянодесантної брав участь у АТО/ООС. З 2018 року він стає частиною елітного підрозділу «Центр спеціальних операцій «Альфа».
З початком повномасштабного вторгнення група, яку очолював майор Городніченко, відзначилася бойовими успіхами на півночі, півдні, сході України. Військовий брав участь у контрнаступальних діях на Харківщині, керував групою у майже окупованому Бахмуті, звільняв Херсонщину. Микола Городніченко має такі нагороди:
Майор загинув на війні у січні торік. Поховали військового на Алеї Героїв у Миргороді поряд із могилою старшого солдата Віктора Городніченка, який загинув у 2021 році на Донеччині.
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