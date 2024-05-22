Керівників підприємств зобов’язали вручати повістки та організувати прибуття працівників до ТЦК

Керівники підприємств також повинні невідкладно інформувати ТЦК про працівників, які відмовилися від отримання повісток, та тих, що написали заяви про звільнення
На керівників усіх підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, поклали обов’язки після отримання розпорядження начальника територіального центра комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) вручити повістки своїм працівникам та забезпечити їх своєчасне прибуття до ТЦК. Відповідні зміни передбачені Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, який затверджено постановою Кабміну від 16 травня 2024 року №560.
Зокрема, у постанові передбачено, що керівники підприємств, установ та організацій з отриманням розпорядження начальника районної держадміністрації (військової адміністрації) або відповідного керівника районного ТЦК про проведення заходів мобілізації чи виклик резервістів та військовозобов’язаних до районного ТЦК та СП:
За місцем роботи військовозобов’язані можуть бути оповіщені представниками підприємства (установи, організації) на якому вони працюють, а також представниками ТЦК чи групи оповіщення, до складу яких можуть включатися представники районних військових адміністрацій, підприємства, ТЦК та поліціянти.
Для організації роботи цих груп оповіщення керівник районного ТЦК не пізніше ніж за день до проведення таких заходів видає наказ, в якому визначаються:
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Зазначимо, що як і раніше, повістка вважається врученою тільки при її отриманні призовником, військовозобов'язаним чи резервістом.
Яке покарання за неявку до ТЦК
За неявку до ТЦК без поважної причини на військовозобов'язаного чекають встановлені законом санкції.
Так, керівник ТЦК може звернутися до поліції, аби вона примусово доставила порушника до військкомату. Примусове затримання може бути застосоване у разі, якщо чоловік не з'явився на виклик ТЦК, для проходження ВЛК та уточнення даних протягом 60 діб з дня набрання чинності законопроєктом про вдосконалення мобілізації (18 травня). Тобто до 16 липня 2024 року.
Якщо поліція не може здійснити адміністративне затримання, тоді начальник ТЦК протягом 5 днів з моменту отримання такого повідомлення надсилає рекомендований лист на поштову адресу військовозобов'язаного з вимогою з'явитися. Якщо протягом 10 днів після цього чоловік продовжує ігнорувати вимогу, ТЦК може протягом 30 днів звернутися до суду з заявою про застосування тимчасового обмеження такої особи у праві керування транспортним засобом.
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Крім того, за неявку по повістці на уточнення, оновлення даних до ТЦК, або ж на проходження військово-лікарської комісії громадянин може отримати покарання у вигляді штрафу в розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень. А у разі ігнорування повістки (мобілізаційного розпорядження) щодо призову на військову службу по мобілізації військовозобов’язаному загрожує кримінальна відповідальність за статтею 336 ККУ – до 5 років позбавлення волі.
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Нагадаємо, Президент України 17 травня підписав законопроєкт № 10379, який збільшив розміри штрафів за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію.
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