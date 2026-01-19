Минулого тижня кременчуцькі спортсмени вибороли нагороди у всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби, що проходив у Києві. Про це повідомляють педагоги Кременчуцького спортивного ліцею ім. І. Піддубного, де борці навчаються.
Відомо, що серед усіх учасників кременчуцькі спортсмени вибороли дві нагороди:
Готував спортсменів до змагань тренер Сергій Бузько.
Нагадаємо, місяцем раніше учень Кременчуцького спортліцею виборов «срібло» на міжнародному турнірі з греко-римської боротьби у Литві.
