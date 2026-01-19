Кременчуцькі спортсмени — призери всеукраїнського турніру греко-римської боротьби

Вчора, 21:01 Переглядів: 125

Минулого тижня кременчуцькі спортсмени вибороли нагороди у всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби, що проходив у Києві. Про це повідомляють педагоги Кременчуцького спортивного ліцею ім. І. Піддубного, де борці навчаються.

Відомо, що серед усіх учасників кременчуцькі спортсмени вибороли дві нагороди:

Даніїл Заєць — ІІІ місце у ваговій категорії до 45 кг;

Дмитро Дуб — ІІІ місце у ваговій категорії до 48 кг.

Готував спортсменів до змагань тренер Сергій Бузько.

Нагадаємо, місяцем раніше учень Кременчуцького спортліцею виборов «срібло» на міжнародному турнірі з греко-римської боротьби у Литві.