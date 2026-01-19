Де у Кременчуці у вівторок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

У вівторок, 20 січня, в Кременчуці у зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж та ремонтними роботами в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники АТ «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 16.00:
вул. Велика Набережна, 13, 15
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29–33
вул. Київська, 64–121
вул. Перекопська, 40
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
З 8.00 до 17.00:
б-р Українського Відродження, 10–16
вул. Андріївська, 5–18А; 6А, 8/11
вул. Арсенальна, 2/6, 3, 4; 24/24, 26/1
вул. Барвінкова, 60, 68
вул. Броніслава Урбанського, 15–34
вул. Бузкова, 1–56
вул. Героїв Маріуполя, 3–23/8; 4
вул. Данила Галицького, 46, 60, 95
вул. Європейська, 1–58/20; 6/72, 8/79; 75; 77; 77А; 83/18–87; 85
вул. Залізнична, 3–81; 21–81; 42, 44; 79–91
вул. Заміська, 3–21; 18
вул. Івана Приходька, 99–109
вул. Ігоря Сердюка, 20, 57
вул. Кагамлицька, 1/18–22/20; 21/22–66; 62/20; 67–81
вул. Криворудна, 2–14; 2В
вул. Лейтенанта Покладова, 1А–ГК–6
вул. Локомотивна, 1А–30; 23А–38
вул. Мане-Каца, 2/11–46
вул. Межова, 1–26
вул. Національної Гвардії, 3А, 4, 6, 8
вул. Новокагамлицька, 3–26; 13–26
вул. Новомежова, 2/1
вул. Новомежева, 12/20–14А
вул. Олександрійська, 2
вул. Переяславська, 28/10; 37/12; 63/51–88; 83–120
вул. Петра Калнишевського, 13А, 21–45, 37, 39, 43
вул. Піщана, 3–12/16; 13–26
вул. Рокитнянська, 2Е–38
вул. Сержанта Мельничука, 3–18А; 12/37А; 20–79; 52–195; 78–139; 108–165/7; 140А–195; 164/9–207; 186–217А; 267–291
вул. Симона Петлюри
вул. Скеляста, 14; 34
вул. Соборна, 17–32/29
вул. Сумська, 66–101/86; 74–107/14
вул. Троїцька
вул. Університетська, 31/6–39
вул. Хорольська, 30–67/18
вул. Черниша, 2/17–16А; 17А
вул. Чередницька, 22–39; 30–103; 116А
вул. Юрія Руфа, 17/1, 39; 45–63/1; 65А–77; 74–133; 108–177/1; 169
пров. Абрикосовий, 1–21А
пров. Антіна Кущинського, 4–8
пров. Архипа Тесленка, 2
пров. Арсенальний, 3–16
пров. Барковського Дмитра, 3–16; 13–26
пров. Бондарський, 4–26
пров. Будівельний, 4, 7, 10
пров. Василя Стефанника, 1/3–53/289
пров. Веселий, 3–40; 23–36
пров. Залізничний, 2/14–25/24
пров. Зинаїди Тулуб, 21/10
пров. Івана Приходька, 8, 10
пров. Кагамлицький, 2–18
пров. Кар’єрний, 1/4–23
пров. Козачий, 2/7–23
пров. Композитора Вербицького, 2
пров. Кузьми Дерев’янка, 1–20; 17–22
пров. Ланковий, 4–11/6
пров. Льва Євселевського, 3–19
пров. Медовий, 1А–13; 2–27/16
пров. Миргородський, 2–11
пров. Новогеоргіївський, 4–21
пров. Оксани Мешко, 3–21
пров. Піщаний, 4; 5–27Б
пров. Північний, 1А–26
пров. Подовжній, 1–7
пров. Приозерний, 3/9–36/40
пров. Робітничий, 3–20; 25–27
пров. Сиваський, 2В; 4–30/4
пров. Степана Бандери, 3–16; 19–40/40
пров. Танковий, 2/9–20
пров. Токарний, 3–18; 19А–26/14
пров. Трудовий, 3–14/12
пров. Турбінний, 4–14А
пров. Уласа Самчука, 2А–41; 18–32
пров. Фруктовий, 22
пров. Чередницький, 4
пров. Ювілейний, 3–23
проїзд Заміський, 1/5–7
проїзд Степана Васильченка, 3–16
туп. 1-й Бібліотечний, 1–9
туп. 2-й Бібліотечний, 3–10
туп. Караїмський, 1/15–12
туп. Новокагамлицький, 2, 4
туп. Проточний, 5–38/32
туп. Сінний, 2–30
туп. П. Григоренка, 1, 2, 27
вул. Горліс-Горського, 3–10
просп. Полтавський, 277/2–281
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
З 8.00 до 19.00:
вул. Євгена Патона, 25
вул. Проліскова, 1–11
