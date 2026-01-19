ГО "Захист держави"
Кременчук, Шукаю господаря

«Тошик живий!» — зооволонтерка Тетяна Кирпич показала врятованого кота

Вчора, 22:00 Переглядів: 431

  

Історія з котом Тошиком, який став «зіркою» інтернету, нарешті завершується

Кіт живий! Він вилікуваний, активний, веселий й щасливий. Чекає переїзду в нову сім’ю, яка його вже любить. Про це повідомила зооволонтерка Тетяна Кирпич, власниця притулку «Кохані безхатченки».

Історія Тошика розпочалася кілька місяців тому, коли його та ще кількох кошенят забрали у жінки, яка не годувала тварин й знущалася з них. Всіх врятованих тваринок роздали — залишився лише Тошик, для якого Тетяна (жінка, що врятувала тварин) шукала новий дім.

На її звернення відгукнулася власниця притулку «Кохані безхатченки» Тетяна Кирпич, яка забрала Тошика на перетримку. На момент передачі кіт був нездоровий й потребував особливого догляду.

Через кілька днів після переїзду Тошику стало зле. Власниця притулку звернулася до ветеринарів й почала лікування тварини.

Тим часом пані Тетяна, яка передала кота, почала звинувачувати Тетяну Кирпич в некваліфікованому ставленні до тварини, в проведенні самолікування, «яке ніхто не призначав, й через яке Тошик блював кровʼю».

Жінка вирішила забрати кота, але власниця притулку відмовила. «Поверну після закінчення лікування», — пообіцяла поліції, яка прийшла з перевіркою за заявою пані Тетяни. Своєю чергою власниця притулку теж написала заяву про погрози.

Через численні дописи в інтернеті історія стала резонансною. «Врятуйте Тошика!» — так починалися дописи…

За кілька тижнів Тетяна Кирпич перестала реагувати й відповідати на коментарі. Вона не показувала Тошика на своїй сторінці, через що зʼявилися нові дописи з припущенням, що Тошик загинув.

Напередодні Нового року редакція «Кременчуцького Телеграфа» звернулася до притулку й нам показали кота, який вже майже пройшов лікування, проте ще мав деякі проблеми зі здоровʼям.

І ось нарешті Тошика показали всім.

На сторінці «Коханих безхатченок» є фото, відео й величезний допис від Тетяни Кирпич.

В ньому крім долі кота чимало звинувачень на адресу іншої Тетяни.

Проте головне не стосунки жінок, а те, що Тошик живий і здоровий! Сподіваємось, в новій родині буде ще й щасливим.

ПО ТЕМІ:

«Врятуйте Тошика!»: боротьба за кота переросла у скандал і заяви в поліцію

Рятувальна спецоперація у Кременчуці. Кошеня в безпеці

