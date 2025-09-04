У Пустовійтовому зафіксували випадок сказу у безпритульного кота — соцмережі

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 253

У селі Пустовійтове Глобинської громади виявили випадок сказу в безпритульного кота. Про це повідомили мешканці у соцмережах, зокрема у Facebook-групі громади.

Як попереджає Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області, сказ — небезпечне вірусне захворювання, яке передається через укуси, подряпини або потрапляння слини хворої тварини на пошкоджену шкіру чи слизові оболонки. Воно є смертельним як для тварин, так і для людей. До сказу чутливі всі теплокровні тварини: як свійські й домашні, так і дикі. Єдиний надійний захист — періодичні профілактичні щеплення.

Мешканців громади просять повідомляти ветеринарну службу про будь-які підозрілі випадки серед тварин, уникати контактів із безпритульними котами та собаками й обов’язково вакцинувати своїх улюбленців.

*Кота на фото звуть Василь — він живий і не скажений.