«Естафета добра». Пластуни передали Вифлеємський вогонь Свято-Миколаївському собору 

24 грудня члени української скаутської організації «Пласт» у Кременчуці передали Вифлеємський вогонь миру Свято-Миколаївському собору. Перед тим, як запалити лампадки та свічки церкви, пластуни заспівали пісню Вифлеємського вогню миру.
За словами керівниці кременчуцького осередку «Пласт» Яни Пашегорової, організація вперше за кілька років передає вогонь — пластуни тимчасово призупинили свою роботу в місті. Діє кременчуцький «Пласт» з 2015 року.
Як пластуни передавали Вифлеємський вогонь собору — у відеосюжеті ТЪ.
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