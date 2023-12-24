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Кременчук, Сюжети, Відео, Відео

«Естафета добра». Пластуни передали Вифлеємський вогонь Свято-Миколаївському собору 

Сьогодні, 17:06 Переглядів: 331

Кременчуцький «Пласт» передає вогонь вперше за кілька років

24 грудня члени української скаутської організації «Пласт» у Кременчуці передали Вифлеємський вогонь миру Свято-Миколаївському собору. Перед тим, як запалити лампадки та свічки церкви, пластуни заспівали пісню Вифлеємського вогню миру.

За словами керівниці кременчуцького осередку «Пласт» Яни Пашегорової, організація вперше за кілька років передає вогонь — пластуни тимчасово призупинили свою роботу в місті. Діє кременчуцький «Пласт» з 2015 року.

 

— Сьогоднішньою нашою місією було принести вогонь, який взяли у Вифлеємі і поширили в Австрію. Звідти наші пластуни вже, громади з інших країни поширили для нас, як таку естафету добра, тепла і миру і темні часи, — розповіла «Кременчуцькому Телеграфу» Яна Пашегорова.

Як пластуни передавали Вифлеємський вогонь собору — у відеосюжеті ТЪ.

Зазначимо, цьогоріч українські віряни вперше офіційно зустрічають Різдво за новоюліанським календарем.

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Вероніка Білодід Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: Пласт пластуни Вифлеємський вогонь Свято-Миколаївський собор
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