У Кременчуці впіймали «рибалку» на човні із 30 кілограмами риби

Сьогодні, 18:58 Переглядів: 0

У Кременчуці водна поліція виявила 43-річного місцевого мешканця, що ловив рибу з гумового човна, ще й сітками. Як повідомляє поліція Полтавщини, порушника знайшли 19 липня під час рейду: сітка була довжиною 260 метрів, а виловленої риби - близько 30 кілограмів.

Зазначається, що своїми протиправними діями «рибалка» завдав збитків державі на понад 240 тисяч гривень. За попередніми підрахунками, сума завданих державі збитків складає понад 240 тисяч гривень. Поліція відкрила кримінальне провадження. Триває слідство.

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