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Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуці впіймали «рибалку» на човні із 30 кілограмами риби 

Сьогодні, 18:58 Переглядів: 0

  Збитки оцінюють у 240 тис. гривень

У Кременчуці водна поліція виявила 43-річного місцевого мешканця, що ловив рибу з гумового човна, ще й сітками. Як повідомляє поліція Полтавщини, порушника знайшли 19 липня   під час   рейду: сітка була довжиною 260 метрів, а виловленої риби - близько 30 кілограмів.

  

Зазначається, що своїми протиправними діями «рибалка» завдав збитків державі на понад 240 тисяч гривень. За попередніми підрахунками, сума завданих державі збитків складає понад 240 тисяч гривень. Поліція відкрила кримінальне провадження. Триває слідство.

Нагадаємо, під час воєнного стану заборонений будь-який рух суден на окремих ділянках Дніпра - від Чикалівки до Мишуріна Рога

На Полтавщині визначили місця для дозволеного та забороненого любительського рибальства  

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Автор: Олеся Данилова
Теги: риболовля рибалка
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