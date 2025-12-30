З вересня наступного року учні з 1 по 11 класи безкоштовно харчуватимуться по всій країні

На забезпечення першого етапу харчування уряд вже спрямував 5,9 млрд грн субвенції територіальним громадам, а загалом у держбюджеті на 2026 рік на цю програму передбачено 14,4 млрд грн
Усі учні шкіл з 1 по 11 класи з вересня 2026 року отримуватимуть безкоштовне харчування по всій країні. Уряд готує всі необхідні рішення для цього. Про це учора повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Уряд також окремо заклав фінансування на модернізацію шкільних харчоблоків, щоб діти отримували не лише безкоштовне, а й якісне харчування.
Премʼєр-міністерка нагадала, що з початку 2025 року безкоштовне харчування вже діє для учнів 1-4 класів по всій Україні, а з вересня гарячі обіди почали отримувати ще й для учні 1-11 класів у прифронтових громадах.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Кабмін передбачив 14,4 млрд грн на реалізацію реформи шкільного харчування у 2026 році. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що за два роки реформи в Україні вже модернізували 215 харчоблоків. У 2025 році на ці потреби заклали 960 млн грн, а у 2026-му планують спрямувати 1 млрд грн.
Раніше ми писали, що програма безоплатного харчування учнів початкової школи у закладах освіти розпочалася торік у жовтні. Восени Кременчук отримав 17 млн грн субвенції із держбюджету на харчування учнів початкових класів.
А 25 грудня на сесії Полтавської обласної ради затвердили вартість харчування школярів та студентів на 2026 рік. Для ліцеїв та гімназій вартість одного обіду залежатиме від віку учня, а найвищі тарифи на харчування встановлені для ліцеїв із посиленою військовою підготовкою — 338,28 грн на день.
