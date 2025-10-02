Кременчук отримує 17 млн грн субвенції із держбюджету на харчування учнів початкових класів

Кременчук отримає ще 17 мільйонів гривень субвенції із державного бюджету на харчування учнів початкових класів у школах. Про це стало відомо на засіданні постійної депутатської комісії з питань бюджету та фінансів учора, 1 жовтня.

Відомо, що ці кошти рівномірно розподілять між усіма закладами загальної середньої освіти, аби забезпечити учнів початкової школи харчуванням.

Перед початком навчального року т. в. о. директора департаменту освіти Світлана Михайленко розповідала, що із держбюджету субвенція на харчування приходить у два етапи — із 1 січня по 31 травня та із 1 вересня по 31 грудня.

Нагадаємо, програма безоплатного харчування учнів початкової школи у закладах освіти розпочалася торік у жовтні.