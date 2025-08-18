У Кременчуці учні початкових класів продовжуватимуть харчуватися безоплатно

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 95

У Кременчуці у першому півріччі нового навчального року учні початкових класів продовжуватимуть харчуватися безоплатно. Про це стало відомо на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міськради сьогодні, 18 серпня.

Як заявила т. в. о. директора депаратменту освіти Світлана Михайленко, заклади освіти продовжують отримувати субвенцію на харчування від держави.

— Субвенція була виділена нам на цей рік із 1 січня до 31 травня. Субвенція, яка буде надходити на безкоштовні сніданки із 1 вересня до 31 грудня, ще не надійшла із державного бюджету. Але дійсно, харчування буде безкоштовним.

Міський голова Віталій Малецький наголосив, що у разі зриву цієї програми місто візьме на себе забезпечення харчуванням учнів початкових класів, проте доручив депаратменту освіти тримати цю ситуацію на контролі, аби скоригована субвенція якнайшвидше потрапила на рахунки закладів освіти.