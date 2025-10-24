Уряд ухвалив рішення про запуск проєкту довготривалого медичного догляду для ветеранів і ветеранок

Він передбачає розширення спроможностей закладів охорони здоров’я при наданні послуг з довготривалого медичного догляду для ветеранів і ветеранок, які внаслідок поранень, травм або тяжких захворювань потребують постійної медичної, реабілітаційної та соціальної підтримки

Кабмін схвалив розроблений Мінветеранів проєкт постанови «Деякі питання реалізації експериментального проєкту щодо надання послуг з довготривалого медичного догляду окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України». Про це повідомила пресслужба міністерства.

Йдеться про підтримку, яка не закінчується після лікування, а надає можливість жити повноцінно, отримуючи необхідну допомогу протягом усього періоду, коли вона потрібна.

— Саме для цього ухвалене рішення створює передумови для нової моделі державної підтримки — системної, довготривалої і заснованої на повазі до кожного ветерана й ветеранки, - зазначають в повідомленні.

Послуги довготривалого медичного догляду надаються тим пацієнтам, функціональний стан яких за шкалою Бартела становить 30 балів і менше. Вартість цих послуг (тариф за один цикл догляду) безпосередньо залежить від рівня функціонального стану пацієнта, який оцінюється за цією шкалою протягом щонайменше 28 календарних днів:

для пацієнтів із високою залежністю (20 балів або менше) тариф становить 5 452,52 грн;

для пацієнтів із помірною залежністю (від 21 до 30 балів) тариф становить 3 484,30 грн.

Впровадження цієї програми дасть можливість отримати послуги на належному рівні з урахуванням специфічних потреб ветеранів і ветеранок, а саме:

проведення первинної оцінки функціонального стану пацієнта за стандартизованими шкалами (Бартела, Карновського) з визначенням рівня залежності від сторонньої допомоги з подальшим моніторингом не менше одного разу на тиждень з відповідним зазначенням результатів у медичній документації;

спостереження та супровід пацієнта (лікування, обстеження, діагностика, профілактичні огляди) із урахуванням стану здоров’я пацієнта, наявних хронічних захворювань, даних медичної карти пацієнта, залучення інших необхідних фахівців для консультування із зазначенням частоти їх візитів;

здійснення щоденного нагляду за станом здоров’я пацієнта, контролю прийому ліків, профілактики ускладнень та інфекційних захворювань, ефективного знеболення, усунення або полегшення інших симптомів захворювання, догляду за пролежнями із відповідними зазначенням у медичній документації;

забезпечення підтримки гігієни та збалансованого харчування (в тому числі покращеного ентерального харчування відповідно до специфічних потреб пацієнта);

проведення підтримуючої реабілітації та психологічної, соціальної та духовної підтримки;

забезпечення безперервності та наступності медичного догляду;

підтримка комфорту та фізіологічних потреб пацієнта;

надання допомоги близьким родичам або законним представникам пацієнтів щодо організації домашнього догляду, навчання навичкам самообслуговування.

Реалізація проєкту спрямована на формування елементів нової моделі безперервного догляду за ветеранами та ветеранками, які мають значні наслідки травм, поранень чи захворювань, отриманих при захисті Батьківщини, та забезпечення доступу до належних медичних, реабілітаційних і соціальних послуг, а головне — підвищення якості життя Захисників, Захисниць та їхніх родин.

— Якісна довготривала допомога Захисникам і Захисницям України — це не лише медичне, а й гуманне, моральне та суспільне завдання. Вона потрібна, бо допомагає гідно підтримати тих, хто віддав здоров’я. Це ще один крок до побудови державної системи, у якій турбота про Захисників і Захисниць України не обмежується лікуванням, а продовжується гідним і професійним доглядом, — наголосили в Мінветеранів.

