Уряд ухвалив рішення про запуск проєкту довготривалого медичного догляду для ветеранів і ветеранок

Він передбачає розширення спроможностей закладів охорони здоров’я при наданні послуг з довготривалого медичного догляду для ветеранів і ветеранок, які внаслідок поранень, травм або тяжких захворювань потребують постійної медичної, реабілітаційної та соціальної підтримки
Кабмін схвалив розроблений Мінветеранів проєкт постанови «Деякі питання реалізації експериментального проєкту щодо надання послуг з довготривалого медичного догляду окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України». Про це повідомила пресслужба міністерства.
Спільний проєкт Мінветеранів з МОЗ та НСЗУ, має на меті розширення спроможностей закладів охорони здоров’я при наданні послуг з довготривалого медичного догляду для ветеранів і ветеранок, які внаслідок поранень, травм або тяжких захворювань потребують постійної медичної, реабілітаційної та соціальної підтримки.
Йдеться про підтримку, яка не закінчується після лікування, а надає можливість жити повноцінно, отримуючи необхідну допомогу протягом усього періоду, коли вона потрібна.
Послуги довготривалого медичного догляду надаються тим пацієнтам, функціональний стан яких за шкалою Бартела становить 30 балів і менше. Вартість цих послуг (тариф за один цикл догляду) безпосередньо залежить від рівня функціонального стану пацієнта, який оцінюється за цією шкалою протягом щонайменше 28 календарних днів:
Впровадження цієї програми дасть можливість отримати послуги на належному рівні з урахуванням специфічних потреб ветеранів і ветеранок, а саме:
Реалізація проєкту спрямована на формування елементів нової моделі безперервного догляду за ветеранами та ветеранками, які мають значні наслідки травм, поранень чи захворювань, отриманих при захисті Батьківщини, та забезпечення доступу до належних медичних, реабілітаційних і соціальних послуг, а головне — підвищення якості життя Захисників, Захисниць та їхніх родин.
