Кабмін затвердив концепцію Державної цільової програми «Ветеран. Робота» на 2025–2027 роки

Сьогодні, 17:02

Мета програми – створення ефективної системи підтримки працевлаштування, перекваліфікації та розвитку кар’єрних можливостей ветеранів війни, які повертаються до цивільного життя після служби

Уряд ухвалив Концепцію Державної цільової програми «Ветеран. Робота» на 2025–2027 роки. Про це повідомила пресслужба Міністерства у справах ветеранів України.

— Програма «Ветеран. Робота» стане важливим етапом у формуванні державної політики зайнятості та професійної адаптації ветеранів і ветеранок. Її мета — створення ефективної системи підтримки працевлаштування, перекваліфікації та розвитку кар’єрних можливостей для тих, хто повертається до цивільного життя після служби, — йдеться в повідомленні.

Концепція спрямована на те, щоб ветерани та ветеранки стали одним із ключових рушіїв економічного відновлення України, адже їхній досвід, дисципліна та відповідальність є потужним людським капіталом для держави.

Програма передбачає:

створення системи професійної адаптації ветеранів та ветеранок, яка охоплює всі етапи повернення до цивільного життя;

створення можливостей для ветеранів та ветеранок здійснювати пошук роботи за допомогою цифрових рішень;

розвиток системи освіти та перекваліфікації ветеранів та ветеранок;

запровадження системної взаємодії держави та роботодавців через методичні рекомендації, стандарти інтеграції ветеранів та ветеранок у трудові колективи та механізми адаптації робочих місць відповідно до сучасних вимог;

впровадження механізмів супроводу ветеранів та ветеранок на робочих місцях;

забезпечення ефективної інституційної координації між центральними та місцевими органами влади, бізнесом, громадянським суспільством і міжнародними партнерами;

створення системи моніторингу та оцінки результативності.

— Схвалення Концепції створює правове підґрунтя для розроблення самої Державної цільової програми «Ветеран. Робота» на 2025–2027 роки та плану заходів із її реалізації. Її впровадження сприятиме зміцненню економічної незалежності ветеранів і ветеранок, розширенню їхніх можливостей для професійного розвитку та забезпеченню повноцінної інтеграції у цивільне життя, - зазначають в Мінветеранів.

