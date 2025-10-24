ГО "Захист держави"
Україна, Світ, Соціальний захист

Уряд ухвалив чотири рішення, що стосуються ветеранської політики: про що йдеться

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 74

 

Серед них експериментальний проєкт, цільова програма, законопроєкт та окреме розпорядження

Головною темою виїзного засідання уряду 23 жовтня стала ветеранська політика. Було ухвалено чотири акти, які формують систему державної підтримки у центрі якої турбота про ветеранів і ветеранок, їхнє здоров’я, професійне майбутнє та гідне вшанування. Про це повідомила пресслужба Міністерства у справах ветеранів України.

Зокрема, прийнята постанова, яка запускає спільний експериментальний проєкт Мінветеранів, МОЗ та НСЗУ щодо довготривалого медичного догляду. Це новий підхід до медичної допомоги — не лише лікування, а постійний, комплексний супровід людей, які потребують тривалої опіки після поранень чи тяжких захворювань. Йдеться про створення моделі безперервної підтримки, яка забезпечить гідну якість життя тим, хто віддав здоров’я захищаючи Україну.

Ще одне важливе рішення — схвалення Концепції державної цільової програми «Ветеран. Робота» на 2025–2027 роки. Її мета — побудувати сучасну систему професійної адаптації ветеранів і ветеранок, що охоплює всі етапи повернення до цивільного життя. Програма передбачає розвиток навчання та перекваліфікації, створення цифрових інструментів для пошуку роботи, супровід ветеранів на робочих місцях і партнерство держави, бізнесу та громадянського суспільства. Це — шлях до того, щоб військовий досвід став перевагою, а не бар’єром для ветеранів.

Кабмін також підтримав законопроєкт, який уточнює правовий статус іноземців і осіб без громадянства, що воювали за Україну. Він встановлює чіткі правові умови для їхнього перебування в нашій державі разом із родинами. Це жест вдячності тим, хто, не маючи українського громадянства, став на захист України та нашої свободи.

Окремим розпорядженням уряд затвердив заходи з відзначення Дня вшанування пам’яті Захисників і Захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Цей день стане важливою частиною державної культури пам’яті — символом пошани, людяності та вдячності.

— Сукупність цих рішень демонструє нову якість державної ветеранської політики — цілісну, послідовну й орієнтовану на людину. Держава вибудовує сучасну систему підтримки ветеранів і ветеранок: від медичної допомоги — до професійного розвитку, від вшанування пам’яті — до створення нових можливостей, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Україні запустили портал з пошуку освітніх можливостей для ветеранів війни.

Раніше ми повідомляли, що з 1-го жовтня стартував черговий етап приймання заявок на участь у програмі «Ветеранський спорт». За цією програмою учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть щоквартально отримувати по 1500 грн для оплати спортивних занять.

Автор: Віктор Крук
Теги: уряд Мінветеранів ветерани війни
