Вимоги здати донорську кров перед операцією неправомірні — Центр трансплант-координації

Потреба в крові та її компонентах завжди актуальна.

Вимагати перед операцією, щоб п’ять донорів здали кров, лікарня не має права. Про це повідомляє Український центр трансплант-координації на своїй Фейсбук-сторінці.

Всі заклади охорони здоров’я комунальної та державної форми власності повинні бути забезпечені компонентами крові відповідно до вимог постанови КМУ від 7 березня 2025 р. № 254.

Алгоритм забезпечення донорською кров’ю та компонентами крові закладів охорони здоров’я наступний.

Кожна лікарня, де проводять транфузії, має власний банк крові, прогнозує потребу в компонентах крові і відстежує їх наявність. Якщо є потреба в переливанні компонентів крові, лікуючий лікар має подати заявку до цього банку крові щодо необхідності в компонентах крові для трансфузії, з зазначенням їх обсягу та доцільності застосування в певному клінічному випадку.

Якщо у лікарняному банку крові немає в наявності компонентів крові, відповідальна особа подає заявку на суб’єкт системи крові (центри крові чи станції переливання, де заготовляють донорську кров і виготовляють компоненти) щодо потреби у додатковому постачанні компонентів крові.

На підставі цієї заявки необхідна кількість транспортується до лікарняного банку, а звідти — до відділення для призначеного пацієнту переливання.

Пацієнт, потрапивши у лікарню, отримує кров або її компоненти безкоштовно.

При цьому потреба в крові та її компонентах завжди актуальна.

Кременчуцька станція переливання крові регулярно звертається до мешканців із проханням про допомогу — медзакладу потрібні донори всіх груп крові, особливо I, II, III та IV з негативним резус-фактором.

Здати кров можна в будні з 8.00 до 13.00 за адресою: вулиця Івана Мазепи, 8.

Із собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код.

Детальну інформацію можна дізнатися за телефоном: 067-528-72-27.