Вимоги здати донорську кров перед операцією неправомірні — Центр трансплант-координації

Вимагати перед операцією, щоб п’ять донорів здали кров, лікарня не має права. Про це повідомляє Український центр трансплант-координації на своїй Фейсбук-сторінці.
Всі заклади охорони здоров’я комунальної та державної форми власності повинні бути забезпечені компонентами крові відповідно до вимог постанови КМУ від 7 березня 2025 р. № 254.
Алгоритм забезпечення донорською кров’ю та компонентами крові закладів охорони здоров’я наступний.
При цьому потреба в крові та її компонентах завжди актуальна.
Кременчуцька станція переливання крові регулярно звертається до мешканців із проханням про допомогу — медзакладу потрібні донори всіх груп крові, особливо I, II, III та IV з негативним резус-фактором.
Здати кров можна в будні з 8.00 до 13.00 за адресою: вулиця Івана Мазепи, 8.
Із собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код.
Детальну інформацію можна дізнатися за телефоном: 067-528-72-27.
