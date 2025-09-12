Цього року на Полтавщині 220 ветеранів лікували та протезували зуби у межах обласної програми

З обласного бюджету на це спрямували 1,74 млн грн

На Полтавщині 220 захисників та захисниць скористались медичними послугами за 8 місяців 2025 року у межах обласної цільової програми. Із обласного бюджету на це спрямували 1,74 млн грн. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

— К рім того, держава відшкодовує до 24 952 грн за лікування та до 34 966 грн за протезування одного зуба, повторні звернення також враховуються , — написав він .

Також ветерани мають право на медичні обстеження: аналізи крові та сечі, гормональні й онкодослідження, КТ, МРТ, гастроскопію, УЗД тощо. Усі послуги безкоштовні за направленням лікаря або у невідкладних випадках.

Перелік закладів за напрямом «Зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України» доступний за посиланням.

— Якісна та доступна кожному медицина — наш пріоритет , — резюмував Володимир Когут .

