В Україні упорядкували роботу ВЛК — запроваджено єдиний стандарт медогляду для усіх Сил оборони

Однакові правила та норми ВЛК відтепер поширюється на СБУ, Службу зовнішньої розвідки, Держприкордонслужбу, Національну гвардію та УДО
В Україні упорядкували роботу військово-лікарських комісій (ВЛК) та запровадили єдиний стандарт огляду для всіх Сил оборони. Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.
Згідно з новими правилами, дія норм військово-лікарської експертизи Збройних сил України відтепер поширюється на СБУ, Службу зовнішньої розвідки, Держприкордонслужбу, Національну гвардію та Управління державної охорони (УДО).
Також спрощене проходження медичних та військово-лікарських експертиз, зокрема дистанційно, для військових та постраждалих, які довго лікуються за кордоном (12 місяців і більше) та не можуть пройти огляд в Україні.
Раніше у Міноборони повідомляли, що військовозобов’язані з чинною відстрочкою від призову або бронюванням не направляються на проходження ВЛК.
Нещодавно ми писали, що Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, відповідно до якого медичні дані українців будуть автоматично передаватися з лікарень до ВЛК.
Учора ми повідомляли, що на Полтавщині затримали члена ВЛК одного з відділів Кременчуцького районного ТЦК та СП після отримання ним 5 000 $ хабаря. За ці гроші лікар-хірург обіцяв «оформити» дружині військовозобов’язаного другу групу інвалідності, що дало б чоловікові відстрочку від мобілізації. Під час обшуків у підозрюваного було вилучено понад 80 000 $, 3 000 € та пів мільйона гривень. Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 ККУ та обрано запобіжний захід — тримання під вартою з правом застави у 242 тис. грн. Наразі тривають слідчі дії.
