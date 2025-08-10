Військовозобов’язані з чинною відстрочкою або бронюванням звільняються від проходження медичного огляду у ВЛК, якщо не підпадають під визначені винятки
Військовозобов’язані з чинною відстрочкою від призову або бронюванням не проходять медичний огляд у військово-лікарській комісії. Про це нагадали у пресслужбі Міністерства оборони України.
Це передбачено Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затвердженим постановою Кабміну № 560 від 16 травня 2024 року.
Винятки стосуються випадків, коли заброньовані або ті, хто має відстрочку:
підписують контракт на проходження військової служби;
були визнані обмежено придатними і не проходили повторний медогляд (крім осіб з інвалідністю, визнаних у встановленому порядку);
самостійно виявили бажання пройти медичний огляд.
Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, відповідно до якого медичні дані українців будуть автоматично передаватися з лікарень до ВЛК.
