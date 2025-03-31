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Без паперів та відвідувань ТЦК: що змінять «електронні постанови» ВЛК з квітня

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 631

 

Цифровізація триває — відтепер постанови ВЛК оформлятимуть виключно електронній формі

Міністерство оборони спільно з Міністерством охорони здоров’я цифровізували постанови військово-лікарських комісій (ВЛК). З 1-го квітня їх оформлюватимуть виключно в електронній формі. Йдеться, зокрема, і про висновки ВЛК щодо придатності чи непридатності до військової служби. Для цього запроваджено електронний кабінет ВЛК у Медичній інформаційній системі ЗСУ (МІС ЗСУ). Про це розповіли в МОЗ, зазначивши, що в Україні триває реформа військово-лікарських комісій, щоби зробити процеси зручними та зрозумілими для кожного українця.

Відтепер електронні направлення на ВЛК з реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» автоматично потраплятимуть у кабінет ВЛК. А постанови ВЛК автоматично надходитимуть до реєстру «Оберіг» та швидше відображатимуться у застосунку «Резерв+». Постанови щодо військовослужбовців зберігатимуться в Медичній інформсистемі ЗСУ — невдовзі це спростить отримання виплат, пільг, послуг.

Раніше повідомляли, що з 1-го березня 2025 року електронні постанови вже могли формувати ті ВЛК, які пройшли необхідне навчання. А з 1-го квітня електронне оформлення довідок ВЛК та свідоцтв про хворобу стане обов’язковим для всіх комісій.

Зазначимо, що онлайн-оформлення висновків ВЛК — це продовження першого етапу реформи, покликаної зробити військово-лікарську експертизу максимально зручною, швидкою та прозорою. Реформа передбачає цифровізацію процедур і вдосконалення нормативно-правової бази.

Це дасть можливість українцям не йти з постановами про придатність чи непридатність до ТЦК, щоб внести їх до своїх облікових даних, адже інформація в електронному вигляді буде надіслана одразу до реєстру «Оберіг».

— В рамках другого етапу реформи ми запускаємо анонімізацію, наші громадяни будуть проходити медичний огляд в будь-якому цивільному медзакладі, де людині зручно. Це буде виглядати як регулярний check up для людини. Не буде нічого надлишкового і не буде пов’язано ані з походом до ТЦК, ані з походом на ВЛК, — зауважила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерини Черногоренко.

За її словами, медичні дані будуть передаватися та оброблятися в анонімному форматі. Тобто лікарі, які оцінюватимуть ці дані, не зможуть ідентифікувати особу, якій визначають придатність чи непридатність до служби. Вона також зазначила, що цифровізація процесу військово-лікарських комісій допоможе знизити корупційні ризики та зробить систему зручнішою для громадян.

Зазначимо, що з 1 січня 2025 року військовозобов’язані можуть подати запит і отримати електронне направлення на ВЛК у застосунку «Резерв+». Таким чином, щоб пройти огляд для визначення придатності до служби, більше не обов’язково звертатися до ТЦК СП за паперовим документом — з електронним направленням людина прибуває напряму до визначеного закладу охорони здоров’я для проходження медогляду.

Міноборони запускає у додатку «Резерв+» новий сервіс — електронне направлення на ВЛК

Нагадаємо, нещодавно «Кременчуцький Телеграф» повідомляв, що з 1-го березня направлення на медогляд ВЛІК військовозобов’язаних проводиться за рішенням керівників ТЦК та СП, начальників центрів рекрутингу ЗСУ виключно на підставі направлення, яке формується в електронній формі.

Ми також писали, що Міноборони впроваджує реформу ВЛК. На першому етапі її реалізації з’явиться можливість надіслати запит на направлення на ВЛК через мобільний застосунок «Резерв+», отримати сповіщення з деталями та вирушити до закладу охорони здоров’я, вказаному в направленні, без необхідності відвідувати ТЦК. Цей етап реформи має бути втілений до кінця січня.

Майже половину «обмежено придатних» після повторного огляду ВЛК визнають придатними

Раніше ми повідомляли, що приблизно 45% чоловіків, які раніше мали статус «обмежено придатних до військової служби», після повторного огляду були визнані придатними до військової служби. Решту 55% визнають «непридатними».

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Автор: Віктор Крук
Теги: ВЛК оберіг Дія МОЗ Міноборони ТЦК
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