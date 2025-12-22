Минулого тижня у Кременчуці народилися 22 малюки

Минулого тижня, із 15 по 21 грудня, у Кременчуці на світ з’явилися 22 немовляти. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Дівчаток цього разу знов народилося більше: їх 13, а хлопчиків 9.
У перинатальному центрі народилися 18 діток — 11 дівчаток та 7 хлопчиків. Ще 4 малюків — 2 хлопчики та 2 дівчинки — з’явилися на світ у пологовому відділенні лікарні «Правобережна».
Нагадаємо, тижнем раніше, з 8 по 14 грудня, у Кременчуці народилися 19 немовлят — 8 хлопчиків і 11 дівчаток.
