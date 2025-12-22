Дзюдоїсти з Кременчука вибороли медалі на всеукраїнському турнірі в Черкасах

19 грудня у Черкасах відбувся Всеукраїнський турнір з дзюдо, у якому взяли участь учні Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного. Спортсмени вибороли медалі різного ґатунку. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці закладу.
За підсумками змагань призові місця вибороли:
Також у турнірі взяли участь інші спортсмени команди:
До змагання спортсменів готував тренер Василь Новік. Турнір провели на підтримку Збройних сил України.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці пройшов Закритий Кубок міста з олімпійського виду спорту Taekwondo WT.
