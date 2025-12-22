Коли і о котрій служитимуть на Різдво у Свято-Миколаївському соборі Кременчука

У Свято-Миколаївському соборі у Кременчуці триватимуть богослужіння з нагоди Різдва Христового з 24 по 27 грудня. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці собору.
24 грудня (середа) — Навечір’я Різдва Христового
25 грудня (четвер) — Різдво Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа
26 грудня (п’ятниця) — Собор Пресвятої Богородиці
27 грудня (субота) — субота після Різдва Христового Апостола первомученика та архідиякона Стефана
Нагадаємо, з 1 вересня 2023-го Православна церква України перейшла на новоюліанський церковний календар. Тепер українські віряни ПЦУ відзначають усі християнські свята і дні на 13 днів раніше. На грудень припадають важливі для християн події — День святого Миколая, Різдво та Щедрий вечір.
Раніше ми писали, як Радянський союз «вкрав» Різдво і чому ялинка ніколи не була новорічною.
