Коли і о котрій служитимуть на Різдво у Свято-Миколаївському соборі Кременчука

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 281

У Свято-Миколаївському соборі у Кременчуці триватимуть богослужіння з нагоди Різдва Христового з 24 по 27 грудня. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці собору.

Розклад богослужінь

24 грудня (середа) — Навечір’я Різдва Христового

8.00 — Часи навечір’я (царські часи)

10.00 — Літургія святого Василія Великого

16.00 — Всенічне бдіння

Коляда

25 грудня (четвер) — Різдво Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа

9.00 — Літургія святого Іоана Золотоустого

Коляда

16.00 — Вечірня, ранішня

Коляда

26 грудня (п’ятниця) — Собор Пресвятої Богородиці

9.00 — Літургія святого Іоана Золотоустого

Коляда

27 грудня (субота) — субота після Різдва Христового Апостола первомученика та архідиякона Стефана

9.00 — Літургія святого Іоана Золотоустого

Коляда

Нагадаємо, з 1 вересня 2023-го Православна церква України перейшла на новоюліанський церковний календар. Тепер українські віряни ПЦУ відзначають усі християнські свята і дні на 13 днів раніше. На грудень припадають важливі для християн події — День святого Миколая, Різдво та Щедрий вечір.

