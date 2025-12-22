Сьогодні, 22 грудня, близько 10.00 у Кременчуці на Молодіжному поблизу ТРЦ «Простор» сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили очевидці з місця події.
За попередніми даними, на дорозі зіткнулися автомобіль Zeekr та мікроавтобус.
На місці вже працює патрульна поліція.
Імовірно, обійшлося без постраждалих — механічних ушкоджень зазнали лише автівки.
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині внаслідок аварії двох автівок госпіталізували водійку.
