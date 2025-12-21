На Полтавщині зіткнулися автівки — травмовану водійку кросовера госпіталізували

Сьогодні, 11:23 Переглядів: 219

Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 20 грудня, близько 11.30 неподалік селища Оржиця Лубенського району. Поліція розпочала кримінальне провадження. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль Chevrolet Lanos, під керуванням 33-річного водія, зіткнувся з автомобілем Renault Duster, за кермом якого перебувала 54-річна жінка. Унаслідок ДТП водійка кросовера отримала тілесні ушкодження та доставлена до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП зʼясовують слідчі.

Нагадаємо, учора ввечері на автодорозі Київ-Харків біля Решетилівки легковик заїхав під напівпричіп вантажівки, яка здійснювала розворот у недозволеному місці. Водій легковика затиснуло у понівеченому автомобілі — чоловіка діставали за допомогою спецінструменту рятувальників.