На Полтавщині легковик врізався у фуру — водія з понівеченого авто діставали рятувальники

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 313

Дорожньо-транспортна пригода сталась учора, 20 грудня, близько 19.00 на автодорозі Київ-Харків в межах Решетилівської громади. Поліція встановлює обставини події. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

За попередньою версією слідства, легковий автомобіль BMW, під керуванням 22-річного водія, заїхав під напівпричіп вантажного автомобіля VOLVO, яким керував 45-річний водій. Попередньо встановлено, що вантажівка здійснювала розворот у недозволеному місці.

Унаслідок ДТП водій легковика тимчасово був затиснутий у салоні автомобіля. Чоловіка із понівеченого авто діставали за допомогою рятувальників. Медики госпіталізували постраждалого.



За даним фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України. Обставини ДТП встановлюються.

Нагадаємо, 16 грудня на автодорозі Київ-Харків-Довжанський поблизу Пирятина сталася ДТП - вантажівка Man зіткнулася з легковиком Audi. Унаслідок ДТП водій легковика отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.