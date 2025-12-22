Світло вимикатимуть рідше: уряд перерозподіляє електроенергію для населення

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 244

Уряд доручив усім відповідальним органам до 24 грудня забезпечити перенаправлення вивільненого енергетичного ресурсу для потреб населення. Йдеться про до 1 ГВт електроенергії, яку вдалося отримати після перегляду переліку об’єктів критичної інфраструктури. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко 21 грудня.

За її словами, цей крок має допомогти збалансувати енергосистему та скоротити кількість відключень електроенергії для людей.

В уряді зазначають, що паралельно працюють і за іншими напрямками, зокрема:

збільшення імпорту електроенергії;

відновлення генерації, пошкодженої внаслідок атак російських військ;

нарощування індивідуальної генерації.

Нагадаємо, у Кременчуці компенсуватимуть до 50 тис. грн на генератори й сонячні панелі для багатоповерхівок.