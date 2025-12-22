У Кременчуцькому районі розслідують смерть півторарічної дитини

У Кременчуцькому районі поліція з’ясовує обставини смерті хлопчика віком 1 рік і 8 місяців. Повідомлення про загибель дитини надійшло правоохоронцям увечері 21 грудня від медиків.

Подія сталася в одному з сіл Градизької територіальної громади Кременчуцького району.

За попередніми даними, дитина спала в ліжку, поки мати перебувала у дворі та виконувала господарські роботи. Коли жінка зайшла до будинку, вона виявила, що хлопчик не дихає. На місце викликали бригаду екстреної медичної допомоги. Медики намагалися реанімувати дитину, однак врятувати її не вдалося.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство малолітньої дитини (з позначкою «природна смерть»).

Причини та всі обставини події встановлює слідство.