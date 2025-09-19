Учні не отримали майже п’яту частину книжок: Комітет Ради розкритикував МОН через зрив доставки підручників

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій визнав незадовільною роботу Міністерства освіти і науки щодо забезпечення шкіл новими підручниками. Про це повідомив голова комітету Сергій Бабак.
Станом на 15 вересня заклади освіти не отримали 18,3% із запланованих книжок. Це майже кожна п’ята з 8,7 млн, які мали закупити й доставити. Особливо критична ситуація — у школах Сходу України.
Цьогоріч підручники частково доставляли за новим механізмом — напряму від видавництв. За даними Інституту модернізації змісту освіти, такий підхід коштував державі додаткові 8 млн грн.
Окремо він звернув увагу на підручники для дітей з особливими освітніми потребами. З 312 тис. таких книжок та 30 тис. примірників шрифтом Брайля у школи не надійшло жодного.
За результатами засідання МОН зобов’язали надати план дій на наступний рік, щомісячно звітувати про доставку підручників і пояснити ефективність нового механізму.
