Освіта

Учні не отримали майже п’яту частину книжок: Комітет Ради розкритикував МОН через зрив доставки підручників

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 0

 Учні не отримали 18,3% книжок, а підручники шрифтом Брайля не надійшли зовсім

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій визнав незадовільною роботу Міністерства освіти і науки щодо забезпечення шкіл новими підручниками. Про це повідомив голова комітету Сергій Бабак.

Станом на 15 вересня заклади освіти не отримали 18,3% із запланованих книжок. Це майже кожна п’ята з 8,7 млн, які мали закупити й доставити. Особливо критична ситуація — у школах Сходу України.

Цьогоріч підручники частково доставляли за новим механізмом — напряму від видавництв. За даними Інституту модернізації змісту освіти, такий підхід коштував державі додаткові 8 млн грн.

— Минулого року МОН запровадило «пришвидшену доставку» через систему IKOM. Чи стала вона ефективнішою? Цифри говорять самі за себе, — написав Бабак.

Окремо він звернув увагу на підручники для дітей з особливими освітніми потребами. З 312 тис. таких книжок та 30 тис. примірників шрифтом Брайля у школи не надійшло жодного.

За результатами засідання МОН зобов’язали надати план дій на наступний рік, щомісячно звітувати про доставку підручників і пояснити ефективність нового механізму.

Нагадаємо, що двоє педагогів з Кременчуччини підготували підручники за програмами Нової української школи.

ПО ТЕМІ:

НУШ vs. «Інтелект України»: «Телеграф» розбирався, які особливості цих шкільних програм

0
Автор: Руслана Горгола
