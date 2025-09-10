Понад 13 тисяч дітей ветеранів отримають сертифікати на компенсацію вартості навчання за контрактом

Сьогодні, 16:43 Переглядів: 186

У Мінветеранів пояснили, що потрібно зробити для отримання сертифікату

У застосунку «Дія» понад 13 тисяч дітей ветеранів та ветеранок отримають сертифікати на компенсацію вартості навчання за контрактом у закладах професійної, фахової передвищої та вищої освіти за за 2024–2025 навчальний рік. Про це повідомила пресслужба Мінветеранів.

За інформацією міністерства, сертифікати надсилаються поетапно. Щоб скористатися підтримкою, необхідно підтвердити сертифікат у застосунку «Дія» протягом 20 календарних днів.

— Після підтвердження кошти будуть перераховані безпосередньо на рахунок закладу освіти, який зобов’язаний повернути раніше сплачені кошти за контрактне навчання, — пояснили у Мінветеранів.

Щоб отримати допомогу на навчання, вам потрібно:

відкрити застосунок «Дія» та знайти сертифікат у розділі «Документи»;

перевірити дані: ПІБ, заклад, сума, спеціальність;

натиснути «Підписати» — на це є 20 днів із моменту надання права отримати допомогу;

підписати запит «Дія.Підписом»;

очікувати на push-сповіщення про результат.

— Поспішайте підтвердити сертифікати, щоб отримати компенсацію вчасно! — закликають у Мінветеранів.

Якщо ж не отримали сповіщення та Сертифікат, то не варто хвилюватися, зауважують у відомстві, та пояснюють, що надсилання сповіщень та сертифікатів відбувається поетапно.

Що важливо зробити вже зараз, якщо ще не отримали сповіщення:

уточнити у вашому закладі освіти, чи підписано договір з Міністерством у справах ветеранів України;

подати до закладу документи, що підтверджують статус (документ, що підтверджує статус або витяг з ЄДРВВ).

Заклад освіти має внести інформацію про пільгу до ЄДЕБО.

— Якщо ви вже подали всі необхідні документи та ваш заклад освіти підписав договір з Міністерством у справах ветеранів України, очікуйте Сертифікат в застосунку Дія найближчим часом. Після його отримання не забудьте підтвердити сертифікат на компенсацію в застосунку Дія, — резюмували у міністерстві.

Хто має право на компенсацію?

У Мінветеранів нагадали, що компенсацію можуть отримати діти, які навчаються за контрактом у закладах професійної, фахової передвищої або вищої освіти та мають один із таких статусів:

члени сімей загиблих (померлих) Захисників чи Захисниць України;

діти ветеранів/ветеранок з інвалідністю внаслідок війни;

діти учасників бойових дій;

діти осіб, які мають статус зниклих безвісти за особливих обставин;

діти осіб, які перебувають у полоні внаслідок збройної агресії проти України;

діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності.

Проєкт реалізується в межах експериментального порядку, затвердженого постановою Кабміну від 14.03.2025 № 318.

Ініціативу реалізує Міністерство у справах ветеранів України у співпраці з Міністерством освіти і науки України, Міністерством цифрової трансформації України та Дією за експертної підтримки «Проєкту підтримки Дія», що Програма розвитку ООН в Україні реалізує за фінансування Швеції.

Сертифікати видаються дітям за 2024–2025 навчальний рік. Ті, хто лише вступив на навчання цього року, мають звернутися до адміністрації свого закладу освіти та подати всі необхідні документи для участі в проєкті у 2025 — 2026 році, а кошти будуть відшкодовані орієнтовно у листопаді.

Зазначимо, що Порядок реалізації експериментального проєкту щодо надання державної допомоги на навчання дітям деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2025 № 318. Експериментальний проєкт реалізується Мінветеранів спільно з Мінцифрою та МОН.

