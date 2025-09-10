Понад 13 тисяч дітей ветеранів отримають сертифікати на компенсацію вартості навчання за контрактом

У застосунку «Дія» понад 13 тисяч дітей ветеранів та ветеранок отримають сертифікати на компенсацію вартості навчання за контрактом у закладах професійної, фахової передвищої та вищої освіти за за 2024–2025 навчальний рік. Про це повідомила пресслужба Мінветеранів.
За інформацією міністерства, сертифікати надсилаються поетапно. Щоб скористатися підтримкою, необхідно підтвердити сертифікат у застосунку «Дія» протягом 20 календарних днів.
Щоб отримати допомогу на навчання, вам потрібно:
Якщо ж не отримали сповіщення та Сертифікат, то не варто хвилюватися, зауважують у відомстві, та пояснюють, що надсилання сповіщень та сертифікатів відбувається поетапно.
Що важливо зробити вже зараз, якщо ще не отримали сповіщення:
Заклад освіти має внести інформацію про пільгу до ЄДЕБО.
Хто має право на компенсацію?
У Мінветеранів нагадали, що компенсацію можуть отримати діти, які навчаються за контрактом у закладах професійної, фахової передвищої або вищої освіти та мають один із таких статусів:
Проєкт реалізується в межах експериментального порядку, затвердженого постановою Кабміну від 14.03.2025 № 318.
Ініціативу реалізує Міністерство у справах ветеранів України у співпраці з Міністерством освіти і науки України, Міністерством цифрової трансформації України та Дією за експертної підтримки «Проєкту підтримки Дія», що Програма розвитку ООН в Україні реалізує за фінансування Швеції.
Сертифікати видаються дітям за 2024–2025 навчальний рік. Ті, хто лише вступив на навчання цього року, мають звернутися до адміністрації свого закладу освіти та подати всі необхідні документи для участі в проєкті у 2025 — 2026 році, а кошти будуть відшкодовані орієнтовно у листопаді.
Зазначимо, що Порядок реалізації експериментального проєкту щодо надання державної допомоги на навчання дітям деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2025 № 318. Експериментальний проєкт реалізується Мінветеранів спільно з Мінцифрою та МОН.
