Які військово-облікові документи потрібні юнакам для зарахування у виші

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 179

Вступники чоловічої статі, яким виповнилось 17 років, при вступі до закладу вищої або фахової передвищої освіти мають надати приймальній комісії військово-обліковий документ

В Україні вже фактично розпочалася вступна кампанія. Четвертий рік поспіль випускники складають національне мультипредметне тестування (НМТ) замість ЗНО. Видання «Освіта.ua» розповіло, які військово-облікові документи потрібні абітурієнтам чоловічої статі для вступу до вищої та фахової передвищої освіти.

Військово-облікові документи у паперовій формі

Юнаки, яким виповнилося 17 років, при вступі до закладу вищої або фахової передвищої освіти мають надати приймальній комісії військово-обліковий документ.

— Відповідна норма передбачена умовами виконання вимог до зарахування після отримання повідомлення про надання рекомендації до зарахування до закладу освіти у 2025 році. Не потрібно буде подавати військово-обліковий документ лише юнакам 2009 року народження та вступникам молодшого віку, — йдеться у повідомленні.

Військово-обліковий документ може бути поданий у паперовій або в електронній формах.

Якщо військово-обліковий документ виданий до набрання чинності закону від 11 квітня 2024 року № 3633-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку», вступник має право подавати його в паперовій формі.

У такому випадку документ може мати вигляд:

у військовозобов’язаних та резервістів — військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного;

у призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці.

Військово-облікові документи в електронній формі

У 2025 році вступники можуть сформувати в застосунку «Резерв+» готовий для друку файл електронного військово-облікового документа.

Такий документ в електронній формі можна сформувати безкоштовно після проходження електронної ідентифікації та автентифікації. У військово-обліковому документі в електронній формі відображається QR-код.

— Строк дії військово-облікового документа в електронній формі становить не більше одного року з дати його формування. Військово-обліковий документ в електронній формі є дійсним лише за наявності QR-коду та не може використовуватися без нього, — пояснює видання Міносвіти.

Документ в електронній формі може бути роздрукований. У такому випадку він повинен містити QR-код, придатний для зчитування.

Вступники можуть самостійно сформувати військово-обліковий документ в електронному кабінеті призовника, військовозобов’язаного, резервіста.

— Також сформувати електронний документ може адміністратор центру надання адміністративних послуг засобами Порталу «Дія» (у разі особистого звернення) за умови уточнення облікових даних, — йдеться у повідомленні.

Чи мають юнаки стати на військовий облік

Відповідно до законодавства, юнаки, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, повинні звернутись до ТЦК та СП для постановки на військовий облік призовників.

Для взяття на військовий облік призовнику потрібно особисто прибути до ТЦК у його населеному пункті та подати необхідні документи.

Водночас не всім юнакам потрібно буде приходити до центру комплектування, щоб стати призовником.

— Згідно з постановою Кабміну № 932 «Про реалізацію експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів» дані чоловіків, які звертатимуться до міграційної служби, щоб оформити український чи закордонний паспорт, автоматично «підтягнуться» до реєстру «Оберіг», — пояснює «Освіта.ua».

Тобто якщо допризовник загубив паспорт і планує отримати новий, його поставлять на військовий облік автоматично за допомогою інформації з демографічного реєстру.

Щодо юнаків, які перебувають за кордоном, то при зверненні за консульськими послугами їх поставлять на військовий облік шляхом внесення даних до електронних державних реєстрів. У такому разі ТЦК та СП отримають дані майбутніх призовників через систему «Трембіта».

— Тому юнакам з-за кордону не доведеться повертатися до України, щоб прийти до центру комплектування фізично, — йдеться у повідомленні.

Які особливості подання документів приймальній комісії для юнаків

Порядок і строки подання вступниками військово-облікового документа мають бути оприлюднені у Правилах прийому кожного конкретного закладу вищої та фахової передвищої освіти.

Правила можуть містити умови одноразового відтермінування подання військово-облікових документів для вступників, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, на територіях активних бойових дій та за кордоном.

В «Освіта.ua» наголошують, що попри те, що військово-облікові документи, видані до 2024 року, є чинними, заклади вищої освіти можуть вимагати саме електронний військово-обліковий документ, сформований у застосунку «Резерв+».

— Якщо при поданні документів для зарахування вступник не може надати військово-облікові документи з об’єктивних причин, він має письмово підтвердити, що зробить це у терміни, визначені закладом освіти. Така ситуація може скластися, якщо медична комісія направила вступника на додаткове обстеження й «на руках» у нього немає військово-облікових документів, — пояснюють у виданні Міносвіти.

У 2025 році всі чоловіки віком від 18 до 25 років проходитимуть базову військову підготовку

Нагадаємо, у січні ми писали, що Президент України підписав закон № 4197-ІХ «Про зміни до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки». Ним, зокрема, передбачений спрощений порядок взяття на військовий облік 17-річних юнаків та у добровольчому порядку жінок. Відтепер щороку з 1 січня до 31 липня юнаки, яким виповнюється 17 років, матимуть можливість вставати на облік призовників шляхом проходження електронної ідентифікації — в Електронного кабінету призовника, або ж, як і раніше, через ТЦК. Якщо юнаки не стануть на військовий облік призовників у визначені строки, то потім зробити це можна буде тільки через ТЦК.

Раніше ми писали, що з вересня 2025 року у вишах почнуть викладати базову загальновійськову підготовку. У разі, якщо студент відмовиться її проходити, його можуть відрахувати. Термін проходження базової військової підготовки не може бути меншим ніж один місяць. Особливості та тривалість підготовки за окремими військово-обліковими спеціальностями визначається Генеральним штабом ЗСУ.