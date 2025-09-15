Як подбати про стопи: прості правила, які вбережуть від болю та дискомфорту

Тісне взуття, надмірне навантаження чи недбалість у догляді — усе це з часом перетворюється на біль у ногах

Наші стопи щодня витримують велике навантаження: вони тримають вагу тіла, допомагають рухатися й зберігати рівновагу. Та ми часто забуваємо про їхнє здоров’я, доки не відчуємо біль чи дискомфорт. Медики радять: Обирати зручне взуття : натуральні матеріали, невисокий підбор (2–4 см), широка колодка. Уникайте вузького взуття й високих підборів на щодень.

Не носіть тісне взуття — це загрожує не лише мозолями, а й розвитком бурситу.

Щоденний догляд : мийте ноги теплою водою, витирайте насухо, зволожуйте кремом.

Правильно стрижіть нігті — по прямій лінії, не зрізаючи кути.

Корисна гімнастика для стоп : катайте м'ячик або пляшку, ходіть босоніж по піску чи масажних килимках.

Використовуйте ортопедичні устілки , якщо маєте плоскостопість чи деформації.

, якщо маєте плоскостопість чи деформації. Робіть перерви, якщо довго стоїте або ходите. Особливо пильними слід бути людям із діабетом — у них високий ризик ураження нервів, що знижує чутливість і підвищує ризик травм. Зверніться до лікаря, якщо маєте постійний біль, набряки, зміни форми стопи або пальців. Вчасна консультація у ортопеда чи подолога допоможе уникнути серйозних ускладнень.

