Для дому і сім'ї, Поради по здоров'ю

Як подбати про стопи: прості правила, які вбережуть від болю та дискомфорту

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 0

Тісне взуття, надмірне навантаження чи недбалість у догляді — усе це з часом перетворюється на біль у ногах

Наші стопи щодня витримують велике навантаження: вони тримають вагу тіла, допомагають рухатися й зберігати рівновагу. Та ми часто забуваємо про їхнє здоров’я, доки не відчуємо біль чи дискомфорт.

Медики радять:

  • Обирати зручне взуття: натуральні матеріали, невисокий підбор (2–4 см), широка колодка. Уникайте вузького взуття й високих підборів на щодень.
  • Не носіть тісне взуття — це загрожує не лише мозолями, а й розвитком бурситу.
  • Щоденний догляд: мийте ноги теплою водою, витирайте насухо, зволожуйте кремом.
  • Правильно стрижіть нігті — по прямій лінії, не зрізаючи кути.
  • Корисна гімнастика для стоп: катайте м’ячик або пляшку, ходіть босоніж по піску чи масажних килимках.
  • Використовуйте ортопедичні устілки, якщо маєте плоскостопість чи деформації.
  • Робіть перерви, якщо довго стоїте або ходите.

Особливо пильними слід бути людям із діабетом — у них високий ризик ураження нервів, що знижує чутливість і підвищує ризик травм.

Зверніться до лікаря, якщо маєте постійний біль, набряки, зміни форми стопи або пальців. Вчасна консультація у ортопеда чи подолога допоможе уникнути серйозних ускладнень.

Автор: Мирослава Українська
Теги: ортопед стопи взуття поради по здоров'ю
