Як подбати про стопи: прості правила, які вбережуть від болю та дискомфорту

Тісне взуття, надмірне навантаження чи недбалість у догляді — усе це з часом перетворюється на біль у ногах
Наші стопи щодня витримують велике навантаження: вони тримають вагу тіла, допомагають рухатися й зберігати рівновагу. Та ми часто забуваємо про їхнє здоров’я, доки не відчуємо біль чи дискомфорт.
Особливо пильними слід бути людям із діабетом — у них високий ризик ураження нервів, що знижує чутливість і підвищує ризик травм.
Зверніться до лікаря, якщо маєте постійний біль, набряки, зміни форми стопи або пальців. Вчасна консультація у ортопеда чи подолога допоможе уникнути серйозних ускладнень.
