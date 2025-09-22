Голос журналістки «Кременчуцького Телеграфа» звучав на Feminist Festival в Північній Македонії

Щоб підсилити звучання візуальних образів, художниця вирішила доповнити їх голосами своїх колежанок, записаними на диктофон
У Північній Македонії у Скоп’є відбувся Feminist Festival, в якому взяли участь українські журналістки та громадські діячки: кременчужанка Тетяна Красельникова й колишня мешканка Кропивницького Людмила Макей, яка також є художницею.
Обидві жінки наразі перебувають у Косово, де активно популяризують все українське, ведуть журналістську діяльність й проводять безліч зустрічей, заходів, головною метою яких є донесення правди про те, що відбувається в Україні.
Свою виставку вона назвала «Голос крізь полум’я війни», маючи на меті донести правду про життя українських жінок-журналісток в умовах повномасштабного російського вторгнення. Щоб підсилити звучання візуальних образів, вирішила доповнити їх голосами своїх колежанок, записаними на диктофон.
Свої історії розповіли сім журналісток, серед яких — журналістка нашого видання Оксана Гриниченко. Вона поділилася тим, як Росія змінила її життя ще у 2014 році, коли жінку через її проукраїнську позицію й журналістську діяльність затримали російські окупанти в її рідному місті на Донбасі.
Голоси пані Оксани й інших жінок-журналісток, долі яких змінила війна, лунали під час відкриття виставки у креативному просторі Javna Soba, де були присутні гості з Північної Македонії, Боснії та Герцеговини, Чорногорії, Сербії, Словенії, Швейцарії, Хорватії, Косова, Швейцарії та інших країн.
