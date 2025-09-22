ГО "Захист держави"
Культура, Полтавщина

Кобеляцькі товченики можуть увійти до культурної спадщини Полтавщини

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 200

Товченики — проста, на перший погляд, але надзвичайно символічна страва

Минулого тижня в Управлінні освіти, культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради відбулося засідання робочої групи, на якому розглядалося питання збереження та популяризації кулінарних традицій Кобеляччини. Про це повідомляє Кобеляцька територіальна громада.

 Під час обговорення особлива увага була приділена традиційній місцевій страві — товченикам та щодо внесення її до обласного переліку нематеріальної культурної спадщини.

«Товченики — проста, на перший погляд, але надзвичайно символічна страва. Вона уособлює родинне тепло, дух вечорниць і щиру українську гостинність, які передаються від покоління до покоління. Визнання товчеників на рівні області стане важливим кроком у збереженні самобутньої культурної спадщини Кобеляччини. Адже саме з таких автентичних страв складається неповторна мозаїка традицій, якими пишається громада та прагне передати майбутнім поколінням», — йдеться у повідомленні.
Волонтерка з Кобеляк готує до виходу книгу «Мій вибір»

«Я живий — і цього достатньо. Без ніг можна жити», — ветеран війни з Кобеляк Олександр Ботюк про життя після війни

Автор: Мирослава Українська
Теги: Кобеляки спадщина
Вверх