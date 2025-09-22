Кобеляцькі товченики можуть увійти до культурної спадщини Полтавщини

Товченики — проста, на перший погляд, але надзвичайно символічна страва

Минулого тижня в Управлінні освіти, культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради відбулося засідання робочої групи, на якому розглядалося питання збереження та популяризації кулінарних традицій Кобеляччини. Про це повідомляє Кобеляцька територіальна громада.

Під час обговорення особлива увага була приділена традиційній місцевій страві — товченикам та щодо внесення її до обласного переліку нематеріальної культурної спадщини.

«Товченики — проста, на перший погляд, але надзвичайно символічна страва. Вона уособлює родинне тепло, дух вечорниць і щиру українську гостинність, які передаються від покоління до покоління. Визнання товчеників на рівні області стане важливим кроком у збереженні самобутньої культурної спадщини Кобеляччини. Адже саме з таких автентичних страв складається неповторна мозаїка традицій, якими пишається громада та прагне передати майбутнім поколінням», — йдеться у повідомленні.