Культура, Україна, Світ

«Про війну треба кричати, треба нести правду, щоб світ її знав»: у Литві експонується фотовиставка про війну

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 145

Фотовиставка «Уламки людей» кременчужанки Анастасії Жданової мандрує Литвою. Її мета — нагадати: війна не десь там, вона тут і зараз. Це біль, який ми переживаємо. Це пам’ять, яку маємо берегти. Це відповідальність, яку не можна відкласти

Вчора, 16 вересня, в Алітуському культурному центрі відкрилася виставка «Уламки людей» фотографині з Кременчука Анастасії Жданової.

 На ній експонується кілька десятків фотографій, на яких — зображення війни: зруйновані будівлі, поранені люди. Кожна фотографія — це не лише мить, а й завершена історія, сповнена людського болю, сили та надії.

Привітав талановиту фотографиню мер міста Алітус пан Неріюса Цесюліс і його колеги.

 Вони подякували Анастасії за можливість познайомитися з її фотографічними роботами, які змушують зупинитися, слухати і не забувати, що Україна сьогодні бореться не лише за свою свободу, а й за цінності усієї Європи.

 Авторка виставки запросила присутніх хвилиною мовчання вшанувати полеглих на війні, а при знайомстві з виставкою дуже уважно подивитися фотографії та спробувати зрозуміти, що кожна людина може опинитися в ситуації, яку переживають українці.

Виставка фотографій Анастасії Жданової буде відкрита до 30 вересня.

Нагадаємо, що у травні виставка експонувалася у Кременчуцькій міській художній галереї. Фоторепортаж можна подивитись ТУТ.

Автор: Мирослава Українська Джерело фото: Андрій Мельник
Теги: виставка Литва фото
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

