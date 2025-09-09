Олена Шуляк
Культура, Україна, Світ

Кременчуцька вишивальниця Наталія Рома представила Полтавщину на фестивалі культурної спадщини

Сьогодні, 11:43 Переглядів: 1

Фестиваль подарував відвідувачам унікальну нагоду зануритися у світ звичаїв і ремесел

У Києві в Музеї просто неба 6 та 7 вересня проходив фестиваль «Жива культура — живий світ» — яскраве свято, що зібрало носіїв традицій, майстрів та поціновувачів української спадщини. В фестивалі взяла участь відома кременчуцька вишивальниця Наталія Рома. Про це вона повідомила на своїй Фейсбук-сторінці.

— Я щиро рада була цього дня бути серед моїх талановитих творчих друзів-однодумців та представляти наші полтавські традиції й ремесла, які ми бережемо, розвиваємо, популяризуємо й передаємо молодому поколінню. Цей день подарував безліч приємних зустрічей, нових знайомств, живих дискусій та щирого спілкування.

 Фестиваль подарував відвідувачам унікальну нагоду зануритися у світ звичаїв, ремесел, кулінарних смаків та автентичних знань, які передаються з покоління в покоління.

На Співочому полі також відбувся ярмарок народних майстрів і носіїв традицій, де можна було побачити вироби ручної роботи, ознайомитися з техніками ткацтва, гончарства, вишивки, різьблення по дереву, а також поспілкуватися безпосередньо з тими, хто зберігає й передає давні знання.

 Було багато цікавих лекцій і майстер-класів. Окремою подією фестивалю була презентація проєкту «Донеччина вишивана», реалізованого Донецьким обласним навчально-методичним центром культури за підтримки Донецької обласної державної адміністрації та Управління культури і туризму ДонОДА. Гості мали змогу побачити унікальну, символічну книгу, у якій зібрані й закарбовані вишиті історії громад п’яти районів Донеччини.

— Подія зібрала тисячі відвідувачів з різних регіонів України та дала можливість відчути особливу атмосферу живого спілкування, щирості й натхнення. Фестиваль «Жива культура — живий світ» довів, що наша спадщина — це не лише пам’ять минулого, але й потужний ресурс для майбутнього, — зазначили організатори.
Автор: Мирослава Українська
Теги: музей фестиваль вишивка традиції Наталія Рома
