Кременчуцька вишивальниця Наталія Рома представила Полтавщину на фестивалі культурної спадщини

У Києві в Музеї просто неба 6 та 7 вересня проходив фестиваль «Жива культура — живий світ» — яскраве свято, що зібрало носіїв традицій, майстрів та поціновувачів української спадщини. В фестивалі взяла участь відома кременчуцька вишивальниця Наталія Рома. Про це вона повідомила на своїй Фейсбук-сторінці.
Фестиваль подарував відвідувачам унікальну нагоду зануритися у світ звичаїв, ремесел, кулінарних смаків та автентичних знань, які передаються з покоління в покоління.
На Співочому полі також відбувся ярмарок народних майстрів і носіїв традицій, де можна було побачити вироби ручної роботи, ознайомитися з техніками ткацтва, гончарства, вишивки, різьблення по дереву, а також поспілкуватися безпосередньо з тими, хто зберігає й передає давні знання.
Було багато цікавих лекцій і майстер-класів. Окремою подією фестивалю була презентація проєкту «Донеччина вишивана», реалізованого Донецьким обласним навчально-методичним центром культури за підтримки Донецької обласної державної адміністрації та Управління культури і туризму ДонОДА. Гості мали змогу побачити унікальну, символічну книгу, у якій зібрані й закарбовані вишиті історії громад п’яти районів Донеччини.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.