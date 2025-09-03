ГО "Захист держави"
Культура, Топ-новина, Україна, Світ, Війна

У Ромнах створили стінопис Кобзаря за авторством кременчуцького митця Сергія Брильова

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 342

У межах ініціативи «Стінописи опору» Сил спеціальних операцій на Сумщині з’явився мурал за авторством кременчуцького художника Сергія Брильова

Стінопис створений у місті Ромни на приміщенні місцевої районної адміністрації. На ньому зображений Тарас Шевченко.

На стінописі також є символ Руху опору Сил спеціальних операцій ЗСУ й тризуб, обрамлені у вишиванці.

 Ініціатива «Стінописи опору» започаткована Рухом опору Сил спеціальних операцій ЗСУ та Центром національного спротиву. Проєкт охоплює усі прифронтові території України, зокрема ті, які пережили окупацію і саме завдяки спротиву небайдужих змогли зупинити ворога.

Проєкт започаткував український художник Андрій Єрмоленко, який є автором стенописів. Проєкт створює зв’язок між мистецтвом та опором, охоплює такі області, як Одещина, Запоріжжя та Сумщина, підкреслюючи роль небайдужих громадян у протидії ворогу.

Ця ініціатива підкреслює важливість опору як на рівні військових підрозділів, так і серед цивільного населення, робить його видимим та поширює на всю територію України.

На меті стоїть популяризація та підтримка руху опору, через зображення символів незламності на стінах прифронтових територій.

Нагадаємо, що Сергій Брильов створив у Кременчуці мурал у 2024 році. Наприкінці 2022 року у Львові з'явився стінопис Сергія Брильова з легендарним «Гадяцьким сафарі», яким кременчуцький митець представив вклад рідної Полтавщини у захист країни від російських загарбників. А у 2023 недалеко від зупинки «Афіни» у Кременчуці художник перемалював зображення, на якому був російський гурт «Сектор Газа», замінивши його зображенням клубу, братів Гадюкіних та Скрипки з «Воплів Відоплясова». 

0
Автор: Мирослава Українська
Теги: мурал художник ССО Сергій Брильов стінопис
