Минулих вихідних почали виплачувати «Національний кешбек» за жовтень та листопад

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 111

Кешбек за грудень планують виплатити у лютому 2026 року

Накопичений в жовтні та листопаді кешбек за програмою «Національний кешбек» виплатили минулими вихідними — 27 та 28 грудня. Гроші надійшли одним платежем одразу за два місяці. Загалом понад 4 млн активних користувачів програми отримали 1,074 млрд грн. Про дати та суми виплат напередодні повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

За даними міністерства, сума виплат становитимуть:

за жовтень — 550,29 млн гривень;

за листопад — 524,02 млн гривень.

Це одні з найбільших виплат за весь час дії програми. Загалом з моменту запуску Національного кешбеку у 2024 році українцям уже перерахували близько 6 млрд грн.

Скільки людей користуються програмою

Кількість активних учасників перевищила 4 млн осіб. Лише за жовтень і листопад у межах програми українці придбали товарів вітчизняного виробництва більш ніж на 10 млрд грн.

Як зазначив міністр економіки Олексій Соболев, програма стимулює попит на українські товари та має відчутний позитивний ефект для економіки. За його словами, виплата кешбеку за грудень 2025 року відбудеться у лютому 2026 року. Це пов’язано з особливостями бюджетного процесу. Перевірити нарахування коштів можна у застосунку «Дія».

На що можна витратити кешбек

Отримані кошти дозволено використати на:

оплату комунальних і поштових послуг;

купівлю продуктів українського виробництва;

лікарські засоби та медичні вироби;

книги та друковану продукцію;

благодійність, зокрема донати на ЗСУ.

Як працює програма «Національний кешбек»

Кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю понад 386 тисяч товарів українського виробництва, зареєстрованих у програмі. Перевірити участь товару можна на сайті «Зроблено в Україні» або через сканер штрихкоду в «Дії».

Для участі покупцеві потрібно відкрити картку Національного кешбеку в одному з банків-учасників програми через застосунок «Дія».

Щоб приєднатися до програми, покупцеві необхідно зареєструватися в застосунку «Дія», де обрати один із 20 банків-учасників програми та відкрити в ньому картку Національний кешбек. Під час оформлення картки слід дати згоду на обробку транзакцій, а після відкриття — перевірити в «Дії», чи коректно обрана картка.

Нагадаємо, 24 листопада ЗМІ з посиланням на постанову уряду оприлюднили інформацію про те, що з 1 травня 2026 року українцям нібито припинять нараховувати гроші за програмою «Національний кешбек».

Того ж дня Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спростувало інформацію про припинення програми «Національний кешбек» у 2026 році. У відомстві повідомили, що програма триває і працює у звичайному режимі.

З 22 листопада уряд змінив перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші, отримані за програмою «Національний кешбек». Ці зміни пояснили потребою синхронізувати її роботу з державною програмою «Зимова підтримка».