Наступного року уряд згортає програму «Національний кешбек»: коли припиняться виплати

За відсутності бюджетних коштів кешбек можуть не нараховувати вже з січня

У 2026 році українцям припинять нараховувати гроші за програмою «Національний кешбек». Нарахування кешбеку отримувачам наступного року припиняється з 1 травня, а за відсутності бюджетних коштів виплати можуть припинитися вже з 1 січня. Про це йдеться у постанові Кабміну № 1510 від 22 листопада 2025 року «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2024 р. № 952».

Згідно з текстом постанови, виплати за минулі та поточні місяці залежать від наявності бюджетних коштів на цю програму, а також передбачено, що її дія буде офіційно припинена з 1 травня 2026 року.

Постановою передбачено, що перерахування отримувачам нарахованого кешбеку за грудень 2025 року здійснюватиметься у лютому 2026 року у разі наявності бюджетних коштів за цією програмою. Якщо ж коштів у державному бюджеті на фінансування цієї програми в 2026 році не буде, то нарахування кешбеку отримувачам припиняється, починаючи з 1 січня 2026 року, а перерахування отримувачу нарахованого кешбеку за грудень 2025 року не здійснюватиметься.

Якщо ж кошти на програму «Національний кешбек» у держбюджеті 2026 року передбачать, то нарахування кешбеку припиниться з 1 травня 2026 року, а перерахування отримувачу нарахованого кешбеку за квітень буде здійснено у травні 2026 року.

Програма «Національний кешбек» стартувала у жовтні 2024 року, коли користувачам почали нараховувати по 10% кешбеку за купівлю товарів українського виробництва на спеціальну картку. Витратити кошти можна було на визначений перелік товарів і послуг — оплату комунальних послуг, мобільного зв’язку, ліки, благодійність тощо.

У програмі «Національний кешбек» змінили умови: на що можна буде витратити гроші

22 листопада уряд змінив перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші. Ці зміни пояснили потребою синхронізувати її роботу з державною програмою «Зимова підтримка».

Гроші, накопичені на карті «Національного кешбеку», можна витратити на:

оплату комунальних послуг;

поштові послуги;

харчові продукти українського виробництва;

лікарські засоби та медичні вироби;

книги та іншу друковану продукцію;

благодійність — зокрема на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.

Минулого року ці кошти можна було витрати й на послуги мобільного зв’язку, квитки на транспорт, відпочинок і розваги (театр, кіно, музеї), спорт, а також на придбання військових облігацій — цього року цю можливість виключили. Зняти готівку з цієї картки неможливо, як і переказати гроші на іншу картку. Розраховуватися можна як в офлайн магазинах, так і онлайн.

З 15 листопада розпочався прийом заявок у «Дії» на виплату коштів за програмою «Зимова підтримка», яка передбачає, що кожен українець може отримати одноразову допомогу в 1000 гривень. Гроші нараховуються на картку «Національний кешбек». З 23-го листопада почалися виплати за цією програмою.